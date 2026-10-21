Logo

Уклоњен увредљиви натпис са српске тробојке

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 17:03

Коментари:

2
Натпис "геноцидаши" уклоњен је данас са мурала српске тробојке на стамбеној згради у Источном Новом Сарајеву.
Фото: СРНА

Натпис "геноцидаши" уклоњен је данас са мурала српске тробојке на стамбеној згради у Источном Новом Сарајеву.

Полицијској станици Источно Ново Сарајево јуче у 8.00 часова пријављено је да је непознато лице оштетило мурал заставе Републике Српске.

Тужилаштво БиХ

БиХ

Тужилаштво БиХ: Провјерава се исписивање графита на српској тробојци

Полиција је ухапсила Сарајлију чији су иницијали Н. К. због сумњи да је на муралу српске тробојке исписао увредљиви натпис.

Након документовања предмета, против њега ће бити поднесен извјештај Тужилаштву БиХ о почињеном кривичном дјелу.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источно Сарајево

тробојка

Графит

Српска тробојка

Коментари (2)

Више из рубрике

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Слиједи анализа потрошње струје за домаћинства

2 ч

5
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Бањалуци са новоименованим амбасадором Републике Француске у БиХ Кевином Тулијеом о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора.

Република Српска

Цвијановић са Тулијем о актуелној политичкој ситуацији и резултатима протеклих избора

2 ч

2
Додик пружио подршку Нетанјахуу: "Пријатељу, стојим чврсто уз тебе и твој народ"

Република Српска

Додик пружио подршку Нетанјахуу: "Пријатељу, стојим чврсто уз тебе и твој народ"

3 ч

2
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије

Република Српска

Додик: Француска улази у период веома битних политичких одлука које ће обликовати њену будућност

4 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 21.10.2026.

18

54

Мисија ОЕБС-а изразила забринутост због порука на билбордима, муралима и графитима

18

47

Вучић захвалио Додику: У недјељу побјеђујемо и за Српску

18

40

Велики предизборни скуп "Уједињена Србија"; Додик: Дијелимо идеју једне државе

18

35

Тежак удес на обилазници око Бијељине: Саобраћај обустављен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима