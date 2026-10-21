Уклоњен увредљиви натпис са српске тробојке

Аутор:АТВ редакција
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Натпис "геноцидаши" уклоњен је данас са мурала српске тробојке на стамбеној згради у Источном Новом Сарајеву.
Полицијској станици Источно Ново Сарајево јуче у 8.00 часова пријављено је да је непознато лице оштетило мурал заставе Републике Српске.
БиХ
Тужилаштво БиХ: Провјерава се исписивање графита на српској тробојци
Полиција је ухапсила Сарајлију чији су иницијали Н. К. због сумњи да је на муралу српске тробојке исписао увредљиви натпис.
Након документовања предмета, против њега ће бити поднесен извјештај Тужилаштву БиХ о почињеном кривичном дјелу.
(СРНА)
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