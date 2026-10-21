Додик: Француска улази у период веома битних политичких одлука које ће обликовати њену будућност

Аутор:АТВ редакција
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Француска улази у период веома битних политичких одлука које ће обликовати њену будућност, али и отворити суштинска питања о односу националног суверенитета, демократске воље грађана и европских институција. Уочи предсједничких избора 2027. године Француска се суочава са дубоким поремећајима, економским притисцима, кризом повјерења у институције и озбиљним питањима јавне безбједности, рекао је предсједник Милорад Додик.
Додик је истакао да насиље којем посљедњих дана свједочимо на француским улицама захтијева недвосмислену осуду.
„Право на миран протест темељ је демократије, али паљење, пљачка, хулигани, разарање имовине и напади на полицију нису политички протест него насиље. Одговорност медија јесте назвати такве поступке њиховим правим именом. Насилници и хулигани, а не демонстранти“, написао је Додик.
Управо у таквим околностима питања која Марин ле Пен већ годинама отвара у француској политици добијају додатну важност, каже Додик.
„Национални суверенитет, право народа да демократски одлучује о властитој будућности, безбједност грађана, ауторитет домаћих институција и одговорност власти теме су које заузимају централно мјесто у њеном политичком дјеловању“, рекао је Додик.
France is entering a period of momentous political decisions that will shape its future while also raising fundamental questions about the relationship between national sovereignty, the democratic will of the people, and European institutions.
Ahead of the 2027 presidential election, France faces profound upheaval, economic pressures, a crisis of confidence in its institutions, and serious threats to public safety.
The violence we have witnessed on French streets in recent days demands unequivocal condemnation. The right to peaceful protest is a cornerstone of democracy, but arson, looting, hooliganism, destruction of property, and attacks on police officers are not political protest.
They are violence. The media have a responsibility to call these acts what they are and describe those responsible accurately: violent offenders and hooligans, not protesters.
It is precisely in these circumstances that the issues Marine Le Pen @MLP_officiel has been raising in French politics for years take on added significance. National sovereignty, the right of peoples to determine their own future democratically, public safety, the authority of national institutions, and government accountability are central to her political agenda.
The debate about Europe's future cannot be reduced to economics and the division of powers between Brussels and nation-states. It is also a debate about the cultural and historical identities of Europe's peoples, the place of our Christian heritage in European civilization, and the right of peoples to preserve their own traditions.
I reject a vision of Europe in which national identity, Christian heritage, and the right of peoples to determine their own future are treated as obstacles to progress. I oppose globalist political agendas that push for ever greater centralization of power and the erosion of national distinctiveness. Europe owes its historical strength precisely to the diversity of its peoples, cultures, and traditions.
Marine Le Pen advocates a Europe of sovereign nations, stronger border controls, restrictions on illegal immigration, and the preservation of national identities. Her opposition to further centralization of the European Union, her insistence on the right of nations to shape their own policies, and her calls for a different approach to immigration and security are positions that resonate with my own publicly stated sovereignist views.
On these issues, we share a common political outlook: protecting national identity, preserving autonomy and political authority, and opposing the transfer of key decisions to distant international centers of power, or to any authority that has not been chosen by the people.
The Serbian and French peoples share a long history of friendship, one that transcends changing international circumstances and deserves a place in Europe’s future.
I share Marine Le Pen's conviction that Europe's future should be built on respect for national sovereignty, the preservation of the identities and cultural heritage of Europe's peoples, the security of its citizens, and the right of nations to decide independently on the fundamental questions that will shapetheir future.
In her vision of a Europe of sovereign nations, I see the verypolitical principles I stand for. It is on this foundation that I wish to continue building dialogue, mutual understanding, and friendly relations.
I sincerely wish Marine Le Pen for success in the upcoming presidential race, and I wish the French people peace, security, and the freedom to decide their country's future democratically.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 21, 2026
Навео је да се расправа о будућности Европе не може свести само на економију и расподјелу овлаштења између Брисела и националних држава.
„Она је истовремено расправа о културном и историјском идентитету европских народа, мјесту наше хришћанске баштине у европској цивилизацији те праву народа да очувају властите традиције. Не прихватам схватање Европе према којем национални идентитет, хришћанска баштина и право народа да одлучују о властитој будућности представљају препреке развоју. Противим се глобалистичким политичким концепцијама које заговарају све већу централизацију моћи и потискивање националних посебности“, навео је Додик.
Нагласио је да Европа своју историјску снагу дугује управо разноликости својих народа, култура и традиција.
Додик је подсјетио да Марин ле Пен заговара Европу суверених нација, снажнију контролу државних граница, ограничавање незаконитих миграција и очување националних идентитета.
„Њено противљење даљој централизацији Европске уније и инсистирање на аутономији народа у креирању својих политика те другачијој миграцијској и безбједносној политици представљају додирне тачке с мојим јавно израженим суверенистичким стајалиштима. У тим питањима препознајем заједнички политички оквир: заштиту националног идентитета, аутономију, очување политичких надлежности и противљење преносу кључних одлука на удаљене међународне центре моћи или било које центре моћи које народ није бирао“, навео је Додик.
Додик је додао да српски и француски народ повезује дугогодишње историјско пријатељство, које заслужује своје мјесто и у будућности Европе и које надилази пролазне међународне околности.
„С Марин ле Пен дијелим увјерење да будућност Европе треба градити на поштовању националног суверенитета, очувању идентитета и културне баштине европских народа, безбједности грађана те праву народа да самостално одлучују о кључним питањима своје будућности.
У њеном залагању за Европу суверених нација препознајем политичка начела која и сам заступам. На тим темељима желим наставити развијати дијалог, међусобно разумијевање и пријатељске односе. Марин ле Пен упућујем искрене жеље за успјех у предстојећој предсједничкој трци, а француском народу желим мир, сигурност и слободу да демократски одлучи о будућности своје земље“, закључио је Додик.
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