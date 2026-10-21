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Додик: Француска улази у период веома битних политичких одлука које ће обликовати њену будућност

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21.10.2026 14:21

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Француска улази у период веома битних политичких одлука које ће обликовати њену будућност, али и отворити суштинска питања о односу националног суверенитета, демократске воље грађана и европских институција. Уочи предсједничких избора 2027. године Француска се суочава са дубоким поремећајима, економским притисцима, кризом повјерења у институције и озбиљним питањима јавне безбједности, рекао је предсједник Милорад Додик.

Додик је истакао да насиље којем посљедњих дана свједочимо на француским улицама захтијева недвосмислену осуду.

„Право на миран протест темељ је демократије, али паљење, пљачка, хулигани, разарање имовине и напади на полицију нису политички протест него насиље. Одговорност медија јесте назвати такве поступке њиховим правим именом. Насилници и хулигани, а не демонстранти“, написао је Додик.

Управо у таквим околностима питања која Марин ле Пен већ годинама отвара у француској политици добијају додатну важност, каже Додик.

„Национални суверенитет, право народа да демократски одлучује о властитој будућности, безбједност грађана, ауторитет домаћих институција и одговорност власти теме су које заузимају централно мјесто у њеном политичком дјеловању“, рекао је Додик.

Навео је да се расправа о будућности Европе не може свести само на економију и расподјелу овлаштења између Брисела и националних држава.

„Она је истовремено расправа о културном и историјском идентитету европских народа, мјесту наше хришћанске баштине у европској цивилизацији те праву народа да очувају властите традиције. Не прихватам схватање Европе према којем национални идентитет, хришћанска баштина и право народа да одлучују о властитој будућности представљају препреке развоју. Противим се глобалистичким политичким концепцијама које заговарају све већу централизацију моћи и потискивање националних посебности“, навео је Додик.

Нагласио је да Европа своју историјску снагу дугује управо разноликости својих народа, култура и традиција.

Додик је подсјетио да Марин ле Пен заговара Европу суверених нација, снажнију контролу државних граница, ограничавање незаконитих миграција и очување националних идентитета.

„Њено противљење даљој централизацији Европске уније и инсистирање на аутономији народа у креирању својих политика те другачијој миграцијској и безбједносној политици представљају додирне тачке с мојим јавно израженим суверенистичким стајалиштима. У тим питањима препознајем заједнички политички оквир: заштиту националног идентитета, аутономију, очување политичких надлежности и противљење преносу кључних одлука на удаљене међународне центре моћи или било које центре моћи које народ није бирао“, навео је Додик.

Додик је додао да српски и француски народ повезује дугогодишње историјско пријатељство, које заслужује своје мјесто и у будућности Европе и које надилази пролазне међународне околности.

„С Марин ле Пен дијелим увјерење да будућност Европе треба градити на поштовању националног суверенитета, очувању идентитета и културне баштине европских народа, безбједности грађана те праву народа да самостално одлучују о кључним питањима своје будућности.

У њеном залагању за Европу суверених нација препознајем политичка начела која и сам заступам. На тим темељима желим наставити развијати дијалог, међусобно разумијевање и пријатељске односе. Марин ле Пен упућујем искрене жеље за успјех у предстојећој предсједничкој трци, а француском народу желим мир, сигурност и слободу да демократски одлучи о будућности своје земље“, закључио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Марин Ле Пен

Француска

избори

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