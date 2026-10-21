Дакић: Изборне аномалије у БиХ примијетили и страни посматрачи

Аутор:АТВ редакција
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Савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске за међународно право Драган Дакић рекао је да су и страни посматрачи избора у БиХ примијетили аномалије као што су наметање Изборног закона БиХ од Кристијана Шмита
Дакић ће данас у сједишту Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) у Бечу учествовати на сесији посвећеној међународном посматрању изборног процеса у областима које прати ОЕБС.
У сусрет овој расправи Дакић је изјавио да је ријеч о наставку наше борбе против Шмитове заоставштине у БиХ и о наставку процеса који је иницирао предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић пред Мисијом ОЕБС-а у БиХ.
„Шмитово наметање Изборног закона БиХ, Шмитова забрана финансирања Савеза независних социјалдемократа и Уједињене Српске и ЦИК-ов репресивни однос према политичком изражавању, аномалије су које не примјећујемо само ми из Републике Српске. То су примијетили и страни посматрачи избора у БиХ, то је ушло и у прелиминарни извјештај ОЕБС-а у фусноту. Наш задатак данас је да то ставимо на главни сто и да у оквиру овог форума покушамо да нађемо рјешење“, изјавио је Дакић.
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