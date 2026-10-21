Извор:
АТВ
'АТВ Интервју' са Биљаном Гутић Бјелицом, амбасадором БиХ у Мађарској гледајте вечерас у 21 час и 10 минута.
Говориће о очувању српског културног и духовног насљеђа, значају манифестације „Српски дани“ за очување идентитета, као и о улози Будимске епархије, Сентандреје и манастира Грабовац, те доприносу Републике Српске, Србије и Мађарске у том процесу.
Биће ријечи и о политичким односима Бањалуке и Будимпеште након промјена на мађарској политичкој сцени, будућности међусобне подршке, новим инвестицијама и сарадњи у енергетици и пољопривреди.
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