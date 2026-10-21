Окончана истрага бомбашког напада у Котор Варошу: Држављанин Србије за 1.500 евра бацио бомбу

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије Марко Анђелковић (44) из Врања оптужен је да је у договору са двије особе из Сарајева за 1500 евра бацио бомбу на кућу М.Б. у Котор Варошу, сазнаје"Глас Српске".
Бомба је бачена у двориште куће поменутог и близини у ауто-сервиса у насељу Рипиште, а није било повријеђених.
Оптужницу против Анђелковића подигло је бањалучко Окружно тужилаштво, а потврдио Основни суд у Котор Варошу. На терет му је стављено изазивање опште опасности и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Према том документу оптужени је бомбу бацио 21. јула око 4.30 часова у двориште куће М. Б. у улици Јована Дучића у Котор Варошу.
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То је како се наводи урадио на основу договора са њему два позната лица из Сарајева која су му дала упутства и уручили ручну бомбу зелене боје.
- Оптужени је са тим лицима комуницирао путем апликације Сигнал и договорио је да за 1.500 евра баци бомбу на локацију коју су му они дали. Био је свјестан да набављање и држање наведене бомбе грађанима уопште није дозвољено и да би активирањем бомбе могао довести у опасност живот људи или имовину већег обима- наводи се у оптужници.
Појашњава се да је усљед експлозије бомбе оштећена кућа М. Б. и његов "ауди", као и још три куће власништво Р.Ј., И Б. и М.С.
Како сазнајемо Анђелковића се у истрази бранио ћутањем, а заступа га адвокат Марко Микеш из Бањалуке који нам је рекао да не може да да говори о овом случају. Истакао је да у циљу заштите интереса клијента не може да коментарише оптужницу.
Оптужени Анђелковић ухапшен је дан након овог случаја и тада је заједно са њим ухапшена и дјевојка Јулија Д.
Према резултатима истраге овог случаја који се наводи у оптужници, поменути двојац је у Сарајево стигли дан прије инцидента 20. јула у вечерњим часовима. Ту су преноћили, Анђелковић је ту након комуникације с неким особама поменутој Јулији рекао да морају отићи до Бањалуке да обаве неки посао. Она је током истраге испричала да су 21 јула око три ујутро стигли у непознато мјесто код Бањалуке, а да јој је пола сата прије доласка Анђелковић дао заобљен пластични предмет црне боје да стави у сувозачева врата, што је урадила. Казала је да су по доласку у то њој непознато мјесто стали и поменути је узео тај предмет и рекао да иде да заврши посао, а вратио се након 40 минута. Према њеним ријечима они су тада кренули за Сарајево и имали су намјеру да оду у Херцег Нови, али их је полиција привела.
Оптужени Марко Анђелковић је по изјави коју је дао у тужилаштву осуђиван за више кривичних дјела међу којима је и изазивање опште опасности.
Он се налази се у притвору по рјешењу Основног суда у Котор Вароши од 23. јула. Након потврђивања оптужнице притвор му је продужен и по рјешењу може трајати до 21. октобра 2027. године.
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