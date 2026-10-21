Тужилаштво БиХ: Провјерава се исписивање графита на српској тробојци

Аутор:АТВ редакција
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Случај исписивања графита на муралу српске тробојке у Источном Новом Сарајеву пријављен је дежурном тужиоцу Тужилаштва БиХ и предмет ће бити распоређен у припадајући одсјек, гдје ће тужилац провјерити наводе, речено је Срни у овој правосудној институцији.
Из Тужилаштва су навели да ће, након провјере навода јавност бити накнадно обавијештена.
Хроника
Осумњичени за скрнављење тробојке доведен на лице мјеста
Због исписивања графита "геноцидаши" на муралу српске тробојке јуче на згради у Источном Новом Сарајеву ухапшен је Сарајлија чији су иницијали Н.К. саопштено је данас из Полицијске управе Источно Сарајево.
(СРНА)
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