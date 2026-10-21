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Тужилаштво БиХ: Провјерава се исписивање графита на српској тробојци

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21.10.2026 16:17

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Тужилаштво БиХ
Фото: ATV

Случај исписивања графита на муралу српске тробојке у Источном Новом Сарајеву пријављен је дежурном тужиоцу Тужилаштва БиХ и предмет ће бити распоређен у припадајући одсјек, гдје ће тужилац провјерити наводе, речено је Срни у овој правосудној институцији.

Из Тужилаштва су навели да ће, након провјере навода јавност бити накнадно обавијештена.

Осумњичени за исписивање графита "Геноцидаши"

Хроника

Осумњичени за скрнављење тробојке доведен на лице мјеста

Због исписивања графита "геноцидаши" на муралу српске тробојке јуче на згради у Источном Новом Сарајеву ухапшен је Сарајлија чији су иницијали Н.К. саопштено је данас из Полицијске управе Источно Сарајево.

(СРНА)

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Тагови :

Тужилаштво БиХ

Графит

Источно Сарајево

тробојка

хапшење

застава

Застава Републике Српске

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