Дмитријев: Сарадња Москве и Вашингтона се активно развија

Аутор:АТВ редакција
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Русија и Сједињене Државе активно воде дијалог о енергетским пројектима, споразум о дизелу сутра ће почети да се спроводи, изјавио је специјални изасланик руског предсједника за економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
"Сви знамо за споразум о дизел-гориву, који ће почети да се спроводи сутра, али и за изградњу заједничких центара обраде података за вјештачку интелигенцију. Ова сарадња ће се наставити континуирано и активно", рекао је Дмитријев новинарима.
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Он је навео да је економска сарадња двије државе била главна тема данашњег састанка са специјалним изаслаником америчког предсједника Стивеном Виткофом.
"Разговарано је о економској сарадњи Русије и Сједињених Држава, а стране су постигле јасно разумијевање да ће се та сарадња само ширити упркос противљењу Европе", истакао је Дмитријев.
Он је обустављање америчких санкција Русији описао као важан корак.
Дмитријев је похвалио посвећеност администрације америчког предсједника Доналда Трампа сарадњи са Русијом и најавио спровођење бројних заједничких пројеката.
Према његовим ријечима, дотакнута је и тема хуманитарне сарадње.
"У том погледу жељели бисмо да истакнемо улогу прве даме Сједињених Држава Меланије Трамп. Као што знате, она активно сарађује са Москвом на питању поновног спајања дјеце са породицама, као и на другим хуманитарним питањима", рекао је Дмитријев.
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Руски предсједник Владимир Путин раније током дана састао се са Виткофом у Санкт Петербургу.
У разговорима је, осим Дмитријева, учествовао и помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
(Срна)
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