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Држављанин БиХ ухапшен у Данској: Пронађена дрога у аутомобилу

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21.10.2026 16:05

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Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Данска полиција ухапсила је 24-годишњег држављанина БиХ након што је током контроле његовог аутомобила пронашла кокаин и већу количину готовине.

Према наводима данских медија, полиција је зауставила мушкарца због пребрзе вожње. Прегледом возила пронађено је 20 кесица кокаина, за које се сумња да су биле намијењене даљој продаји.

Осумњичени је приведен, а суд у Копенхагену одредио му је притвор до 9. новембра. Терети се за кршење данског Закона о опојним дрогама. Његов идентитет није објављен.

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Ово је још један случај хапшења држављана БиХ због трговине наркотицима у иностранству.

Раније овог мјесеца, 10. октобра, у заједничкој акцији Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) и бугарске полиције заплијењено је 12 килограма кокаина, а ухапшен је један држављанин БиХ.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

Држављанин БиХ

хапшење

Копенхаген

Дрога

Данска

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