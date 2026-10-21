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"Ел Нињо" може да достигне историјски интензитет

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21.10.2026 14:47

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Човјек носи воду преко сувог пејзажа у Сагаингу, откривајући посљедице суше.
Фото: pexels/Pyae Phyo Aung

Временски феномен "Ел Нињо" могао би да достигне до сада невиђени интензитет, а температура мора у тропском дијелу Пацифика потенцијално би могла да скочи на рекордан ниво, изјавио је генерални секретар Свјетске метеоролошке агенције /СМО/ Селест Сауло.

Он је рекао да температура мора у регији никада није била виша у посљедњих 40 година, од када се врше мјерења.

Према климатским моделима, температура у Пацифику би могла да порасте на 3,8 степени Целзијусових изнад дугорочног просјека, у поређењу са претходним рекордним одступањем од око три степена.

Сматра се да је "Ел Нињо" почео у тренутку када температура порасте за најмање пола степена изнад нормале, рекао је Сауло, а преноси агенција ДПА.

Овај природни временски феномен, који се јавља сваких неколико година, може да изазове јаке суше или изузетно обилне падавине, у зависности од регије. Европа је генерално мање погођена његовим утицајима, преноси Срна.

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