"Ел Нињо" може да достигне историјски интензитет

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Временски феномен "Ел Нињо" могао би да достигне до сада невиђени интензитет, а температура мора у тропском дијелу Пацифика потенцијално би могла да скочи на рекордан ниво, изјавио је генерални секретар Свјетске метеоролошке агенције /СМО/ Селест Сауло.
Он је рекао да температура мора у регији никада није била виша у посљедњих 40 година, од када се врше мјерења.
Према климатским моделима, температура у Пацифику би могла да порасте на 3,8 степени Целзијусових изнад дугорочног просјека, у поређењу са претходним рекордним одступањем од око три степена.
Сматра се да је "Ел Нињо" почео у тренутку када температура порасте за најмање пола степена изнад нормале, рекао је Сауло, а преноси агенција ДПА.
Овај природни временски феномен, који се јавља сваких неколико година, може да изазове јаке суше или изузетно обилне падавине, у зависности од регије. Европа је генерално мање погођена његовим утицајима, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 д0
Друштво
4 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Најновије
Најчитаније
16
05
16
00
15
50
15
47
15
36
Тренутно на програму