Овако нешто метеоролози још нису видјели! Ел Нињо оборио рекорд

Аутор:АТВ редакција
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"Свијет метеорологије још није доживио нешто слично. У тропском дијелу Тихог океана температура воде сада је више од три степена изнад нормале, а претходни рекорд из 2015. године већ је оборен. И то још у септембру!“, изјавио је метеоролог Доминик Јунг за портал ОП онлајн (op-online.de), преноси аустријски Хојте (Heute).
Посебно забрињава чињеница да временски феномен Ел Нињо, по свему судећи, још није достигао врхунац.
Температура воде у тропском дијелу Тихог океана тренутно је више од три степена изнад уобичајених вриједности. Према доступним подацима, тиме је већ у септембру премашен досадашњи рекорд из 2015. године.
Ел Нињо обично достиже највећи интензитет између новембра и јануара, али се овог пута развијао изузетно брзо. Наводи се да се од почетка мјерења 1900. године ниједан упоредив догађај није појачавао таквом брзином.
Посебно се издвајају мјерења уз обале Перуа и Еквадора, гдје су температуре воде повремено биле готово пет степени изнад просјека.
И ваздушни притисак изнад Пацифика током љета показивао је изузетна одступања, каква, према наводима метеоролога, нису забиљежена око 150 година.
За сада нема назнака да би се ситуација могла смирити. Напротив, метеоролошки модели показују да би Ел Нињо могао додатно ојачати до децембра.
Поједине прогнозе указују на могућност да температурна одступања достигну чак четири степена. Уколико се таква предвиђања остваре, досадашњи рекорд биће знатно премашен.
Изузетно високе температуре океана могле би имати далекосежне посљедице по временске прилике на неколико континената.
У југоисточној Азији посљедице се већ осјећају. На Борнеу шумски пожари изазивају густе облаке дима, док се Аустралија припрема за изузетно високе температуре и сушу.
Истовремено, у појединим дијеловима Јужне Америке расте ризик од обилних падавина и поплава.
Ел Нињо утиче и на формирање тропских циклона. Док овај феномен обично смањује могућност настанка урагана у Атлантику, топле океанске воде у Пацифику могу погодовати развоју снажних олуја, наводи се у извјештају.
Иако је Европа хиљадама километара удаљена од Тихог океана, Ел Нињо би могао утицати и на временске прилике током предстојећих зимских мјесеци.
Током претходних снажних појава овог феномена, зиме у Европи често су почињале релативно благим температурама, уз чешће падавине и олујно вријеме.
Међутим, ситуација би се могла промијенити током јануара и фебруара, када, према описаним метеоролошким обрасцима, расте вјероватноћа продора хладног ваздуха са сјевера и истока.
Ипак, метеоролози упозоравају да се на основу ових показатеља не могу поуздано предвидјети дужи периоди мраза или обилне сњежне падавине.
Ел Нињо је само један од бројних фактора који утичу на зимске временске прилике у Европи.
Неуобичајено високе температуре у Тихом океану могле би имати посљедице и дуго након предстојеће зиме.
Топлота која се тренутно акумулира у океану са одређеним закашњењем преноси се у атмосферу, што може утицати на глобалне температуре.
Због тога би 2027. година могла бити изузетно топла на глобалном нивоу, а према описаном развоју ситуације, постоји могућност да буде оборен и досадашњи свјетски температурни рекорд.
Када је ријеч о Аустрији, за сада је неизвјесно да ли ће предстојећа зима бити претежно блага или ће у њеном другом дијелу услиједити снажни продори хладног ваздуха.
(Хојте)
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