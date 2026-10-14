На Евроџекпоту освојио рекордних 120 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Тридесетпетогодишњи мушкарац из округа Метман у Сјеверној Рајни-Вестфалији освојио је рекордних 120 милиона евра на лутрији Евроџекпот, саопштио је данас портпарол онлајн лутријског провајдера Лото 24.
Добитник је синоћ телефоном званично обавијештен о освојеном износу, након што је претходно добио обавјештење путем апликације, пренио је Шпигел.
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Очекује се да ће новац ускоро бити пребачен на његов банковни рачун.
Мушкарац је посљедњих неколико година повремено учествовао у извлачењима, али није редовно играо.
За извлачење у уторак првобитно није ни планирао да уплати тикет, али се у посљедњем тренутку предомислио и издвојио 36.80 евра.
На добитном тикету одабрао је бројеве 11, 17, 20, 22 и 35, као и додатне бројеве 4 и 8, чиме је освојио максимални џекпот од 120 милиона евра.
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Евроџекпот је ограничен на тај износ, а укупне шансе за освајање главне награде износе један према 140 милиона.
(Танјуг)
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