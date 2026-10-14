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На Евроџекпоту освојио рекордних 120 милиона евра

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14.10.2026 14:36

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Лутрија листић
Фото: Erik Mclean/Pexels

Тридесетпетогодишњи мушкарац из округа Метман у Сјеверној Рајни-Вестфалији освојио је рекордних 120 милиона евра на лутрији Евроџекпот, саопштио је данас портпарол онлајн лутријског провајдера Лото 24.

Добитник је синоћ телефоном званично обавијештен о освојеном износу, након што је претходно добио обавјештење путем апликације, пренио је Шпигел.

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Очекује се да ће новац ускоро бити пребачен на његов банковни рачун.

Мушкарац је посљедњих неколико година повремено учествовао у извлачењима, али није редовно играо.

За извлачење у уторак првобитно није ни планирао да уплати тикет, али се у посљедњем тренутку предомислио и издвојио 36.80 евра.

На добитном тикету одабрао је бројеве 11, 17, 20, 22 и 35, као и додатне бројеве 4 и 8, чиме је освојио максимални џекпот од 120 милиона евра.

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Током претреса мушкарац прогутао незпознату супстанцу и преминуо

Евроџекпот је ограничен на тај износ, а укупне шансе за освајање главне награде износе један према 140 милиона.

(Танјуг)

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Тагови :

Њемачка

Евроџекпот

Лутрија

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