Бизарна ситуација: Бјежао од полиције па зауставио аутомобил и затражио помоћ од полицајца

Аутор:АТВ редакција
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Необична ситуација догодила се у Русији током полицијске акције усмјерене на малољетнике који возе "pit bike" мотоцикле.
Један од возача, покушавајући избјећи полицију, напустио је свој мотоцикл и зауставио аутомобил у пролазу, молећи возача да га сакрије у возилу.
Међутим, није знао да се обратио саобраћајном полицајцу који у том тренутку није био на дужности.
Да ситуација буде још занимљивија, малољетник је на задњем сједишту примијетио полицијску капу. Тада је схватио да је, покушавајући побјећи од полиције, заправо затражио помоћ управо од полицајца.
Није познато како је цијели догађај завршен.
Tried to hide from the police but got into a traffic cop’s car instead
In Russia, during a raid targeting underage pit bike riders, one of the riders abandoned his bike and asked a passing driver to hide him inside the car.
But the driver turned out to be a traffic police officer who was off duty. The pit bike rider spotted a police cap on the back seat and realized he had walked straight into a trap…
There are no hopeless situations.
Also this situation:— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026
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