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Бизарна ситуација: Бјежао од полиције па зауставио аутомобил и затражио помоћ од полицајца

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14.10.2026 15:26

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Бизарна ситуација: Бјежао од полиције па зауставио аутомобил и затражио помоћ од полицајца
Фото: screenshot / X / nexta_tv

Необична ситуација догодила се у Русији током полицијске акције усмјерене на малољетнике који возе "pit bike" мотоцикле.

Један од возача, покушавајући избјећи полицију, напустио је свој мотоцикл и зауставио аутомобил у пролазу, молећи возача да га сакрије у возилу.

Међутим, није знао да се обратио саобраћајном полицајцу који у том тренутку није био на дужности.

Да ситуација буде још занимљивија, малољетник је на задњем сједишту примијетио полицијску капу. Тада је схватио да је, покушавајући побјећи од полиције, заправо затражио помоћ управо од полицајца.

Није познато како је цијели догађај завршен.

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Тагови :

Русија

Полиција

Рација

инцидент

Бицикл

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