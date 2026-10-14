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Ова два хороскопска знака су пред озбиљним банкротом

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14.10.2026 11:00

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Ова два хороскопска знака су пред озбиљним банкротом
Фото: Unsplash

Наредних седам дана доносе озбиљна финансијска искушења, а Лавови и Водолије посебно би требало да пазе на новац.

Ретроградна Венера отвара питање дугова, трошкова и погрешних финансијских процјена, па импулсивне одлуке сада могу скупо да коштају.

Лав

Лав може да се нађе пред великим непланираним трошком. Жеља да задржи одређени животни стандард или да покаже да може да приушти нешто што му реално није потребно могла би да направи озбиљну рупу у буџету. Марс у његовом знаку додатно појачава импулсивност и склоност ризику, па би требало да избјегава велике куповине, позајмице и ризична улагања.

Водолија

Водолија мора посебно да обрати пажњу на заједнички новац, дугове и финансијске обавезе. Могуће је да исплива трошак који је дуго одлаган или да новац оде на нешто што није било планирано. Најгоре би било да покушава да проблем ријеши новим дугом.

Ово није период који нужно значи банкрот, већ озбиљно упозорење да би Лавови и Водолије могли да направе катастрофалне финансијске грешке ако буду трошили без икакве контроле, преноси Информер.

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