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Акција ”Сиријус”: СИПА хапсила у Источном Сарајеву

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14.10.2026 11:35

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Акција ”Сиријус”: СИПА хапсила у Источном Сарајеву
Фото: АТВ

У наставку акције ”Сиријус” полицијски службеници СИПА ухапсили су четири особе у Источном Сарајеву због сумње да су се бавили кријумчарењем миграната.

Како наводи СИПА ухапшенима се на терет ставља да су починили кривична дјела ријумчарење људи и организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната.

”Осумњичени ће након криминалистичке обраде у просторијам СИПА бити предати у даљу надлежност Тужилаштва БиХ”, саопштила је СИПА.

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Додају да је акција реализована по налогу Суда БиХ и под надзором Тужилаштва БиХ и у сарадњи са службеницима Службе за послове са странцима БиХ.

”Ове активности су наставак рада у предмету у којем је 21. Мама на подручју Унско-санског кантона претресено пет локација и ухапшено пет држављана БиХ због сумње да су починили иста кривична дјела”, наводе у СИПА.

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Тагови :

акција Сиријус

хапшење

СИПА

Источно Сарајево

кријумчарење мигратана

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