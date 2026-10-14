Акција ”Сиријус”: СИПА хапсила у Источном Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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У наставку акције ”Сиријус” полицијски службеници СИПА ухапсили су четири особе у Источном Сарајеву због сумње да су се бавили кријумчарењем миграната.
Како наводи СИПА ухапшенима се на терет ставља да су починили кривична дјела ријумчарење људи и организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната.
”Осумњичени ће након криминалистичке обраде у просторијам СИПА бити предати у даљу надлежност Тужилаштва БиХ”, саопштила је СИПА.
Хроника
Хапшење због кријумчарења људи: У акцији ''Сиријус'' ухапшена једна особа
Додају да је акција реализована по налогу Суда БиХ и под надзором Тужилаштва БиХ и у сарадњи са службеницима Службе за послове са странцима БиХ.
”Ове активности су наставак рада у предмету у којем је 21. Мама на подручју Унско-санског кантона претресено пет локација и ухапшено пет држављана БиХ због сумње да су починили иста кривична дјела”, наводе у СИПА.
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