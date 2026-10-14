Заврнуте славине због пуцања цијеви на Венеција мосту у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Тешко приступачна локација и рад у унутрашњости конструкције Венеција моста отежали су санацију пуцања цјевовода, а како су из “Водовода” рекли за "Глас Српске", надају се да ће квар бити саниран током дана.
Квар на Венеција мосту пријавили су радници на изградњи оближњег шеталишта.
"Тада је изашла екипа која је утврдила о чему се ради. Због специфичности локације није се могло без адекватних припрема приступити санацији", казали су они.
Према њиховим ријечима, мјесто на којем је дошло до пуцања цијеви примарног цјевовода ФИ 400 је тешко приступачно.
Градови и општине
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"Наши радници морају ући у конструкцију моста, без употребе тешких машина и радити у малом простору. Осим тога, истом трасом иду и друге инсталације, што додатно отежава маневрисање", појаснили су из “Водовода”.
У пар наврата, како наводе, покушали су извршити санацију без затварања воде.
"То је било без успјеха, тако да ће данас бити затворено, што ће осјетити становници околних насеља. Вријеме поправке зависи од више фактора, али се надамо да ће током дана сви радови бити окончани", поручили су из "Водовода".
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