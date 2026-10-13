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Руска пијанисткиња Тарасова одушевила Бањалучане

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13.10.2026 22:31

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Друго вече Интернационалног музичког фестивала "Јесења соната" у Бањалуци обиљежио је наступ истакнуте руске пијанисткиње Елене Тарасове.
Фото: Srna

Друго вече Интернационалног музичког фестивала "Јесења соната" у Бањалуци обиљежио је наступ истакнуте руске пијанисткиње Елене Тарасове.

Публика је њен наступ у Концертној дворани Банског двора наградила вишеминутним аплаузом, позивајући умјетницу чак два пута на бис.

Тарасова је извела пажљиво осмишљен програм који је обухватио дјела Фредерика Шопена, Франца Листа, Јохана Штрауса у обради Алфреда Гринфелда, Петра Иљича Чајковског, Сергеја Рахмањинова, Ивана Соколова и Фрица Крајслера у обради Рахмањинова.

Из Културног центра Бански двор саопштено је да је програм конципиран као јединствена музичка цјелина, без прекида аплаузом између композиција, омогућавајући публици непрекинут доживљај различитих музичких епоха, стилова и емоционалних расположења.

Говорећи о улози умјетности у савременом свијету, Тарасова је истакла значај стваралачких људи и њихове способности да кроз умјетност подстакну вјеру у свијет и његове вриједности.

"Стваралачки човјек је, прије свега, човјек. Он живи у савременом свијету, преоптерећеном информацијама, анализама и предвиђањима. Све то даје додатну тежину постојању. Музичар има могућност да превазиђе ту тежину и да одређено вријеме проведе у неком узвишеном простору, за који не постоје и не могу постојати аналогије у стварном свијету", навела је она.

Тарасова је оцијенила да су ствараоци посебно потребни данашњем времену.

"Они не дијеле своја размишљања о савременом свијету – у доба информација и аналитике, они са свијетом дијеле своју вјеру у њега", нагласила је она.

Тарасова је вишеструки лауреат међународних клавирских такмичења и ванредни професор Московског државног конзерваторијума "П.И. Чајковски"

Њена богата међународна каријера обухвата наступе у Француској, Њемачкој, Аустрији, Чешкој, Србији, БиХ, Холандији, Јапану и бројним другим земљама.

Покровитељи 9. Интернационалног музичког фестивала "Јесења соната" су предсједник Републике Српске, Министарство просвјете и културе Републике Српске и град Бањалука.

На програму фестивала сутра је чувена јапанска виолинисткиња Фумика Мохри, која ће наступити са истакнутим иранско-њемачким пијанистом Арашом Рокнијем, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Елена Тарасова

пијаниста

Бања Лука

концерт

Бански двор

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