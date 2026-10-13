Руска пијанисткиња Тарасова одушевила Бањалучане

Аутор:АТВ редакција
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Друго вече Интернационалног музичког фестивала "Јесења соната" у Бањалуци обиљежио је наступ истакнуте руске пијанисткиње Елене Тарасове.
Публика је њен наступ у Концертној дворани Банског двора наградила вишеминутним аплаузом, позивајући умјетницу чак два пута на бис.
Тарасова је извела пажљиво осмишљен програм који је обухватио дјела Фредерика Шопена, Франца Листа, Јохана Штрауса у обради Алфреда Гринфелда, Петра Иљича Чајковског, Сергеја Рахмањинова, Ивана Соколова и Фрица Крајслера у обради Рахмањинова.
Из Културног центра Бански двор саопштено је да је програм конципиран као јединствена музичка цјелина, без прекида аплаузом између композиција, омогућавајући публици непрекинут доживљај различитих музичких епоха, стилова и емоционалних расположења.
Говорећи о улози умјетности у савременом свијету, Тарасова је истакла значај стваралачких људи и њихове способности да кроз умјетност подстакну вјеру у свијет и његове вриједности.
"Стваралачки човјек је, прије свега, човјек. Он живи у савременом свијету, преоптерећеном информацијама, анализама и предвиђањима. Све то даје додатну тежину постојању. Музичар има могућност да превазиђе ту тежину и да одређено вријеме проведе у неком узвишеном простору, за који не постоје и не могу постојати аналогије у стварном свијету", навела је она.
Тарасова је оцијенила да су ствараоци посебно потребни данашњем времену.
"Они не дијеле своја размишљања о савременом свијету – у доба информација и аналитике, они са свијетом дијеле своју вјеру у њега", нагласила је она.
Тарасова је вишеструки лауреат међународних клавирских такмичења и ванредни професор Московског државног конзерваторијума "П.И. Чајковски"
Њена богата међународна каријера обухвата наступе у Француској, Њемачкој, Аустрији, Чешкој, Србији, БиХ, Холандији, Јапану и бројним другим земљама.
Покровитељи 9. Интернационалног музичког фестивала "Јесења соната" су предсједник Републике Српске, Министарство просвјете и културе Републике Српске и град Бањалука.
На програму фестивала сутра је чувена јапанска виолинисткиња Фумика Мохри, која ће наступити са истакнутим иранско-њемачким пијанистом Арашом Рокнијем, преноси Срна.
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