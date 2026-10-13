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Ове бањалучке улице остају без струје: Да ли је на списку и ваша?

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13.10.2026 09:03

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Далеководна мрежа.
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови насеља Крупа на Врбасу (Центар и Зидине) остају без струје од 08:00 до 14:00 часова, док у истом периоду струје неће имати и Пискавица, Боровци и Радосавска.

Без струје ће остати и дијелови улица Др Јована Рашковића, Мајке Јевросиме, Петра Мећаве бр. 60 и 62, Максима Горког, Миланчића Миљевића бр. 26 и Свете краљице Јелене бр. 3. од 09:00 до 12:00.

Од 09:00 до 13:00 струје неће имати дио насеља Балте (Момићи), а дио улице Булевар војводе Степе Степановића бр. 53,59 и 61. од 09:30 до 12:30 часова.

Радови ће оставити без струје дијелове улица Фрушкогорска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Војвођанска, Љевчанска и Јадранска, те дијелове насеља Рекавице (Сладојевићи) и Голеши (Ћутковићи). од 09:00 до 14:00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бања Лука

нестанак струје

искључење струје

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