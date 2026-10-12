Logo

Необичан "пјешак" направио пометњу на Старчевици, а онда је наступила потјера!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 18:45

Коментари:

0
У бањалучком насељу Старчевица, тачније у Булевару војводе Степе Степановића, данас око поднева забиљежен је крајње необичан призор који је насмијао пролазнике и возаче, али и покренуо лавину коментара.
Фото: Društvene Mreže

У бањалучком насељу Старчевица, тачније у Булевару војводе Степе Степановића, данас око поднева забиљежен је крајње необичан призор који је насмијао пролазнике и возаче, али и покренуо лавину коментара.

Наиме, на фотографији, коју су подијелили чланови једне Вибер групе, види се одрасло прасе како опуштено шета коловозом. Оно што цијелу ситуацију чини још смјешнијом јесте чињеница да је прасе фотографисано тик уз аутобуско стајалиште.

Судећи по слици, прасе се понашало сасвим самоувјерено, као да свакодневно користи ову руту.

Прасе Старчевица
Прасе Старчевица
Ustupljena fotografija

Како нам јављају читаоци, прасе је побјегло из приколице те се дало у бијег, међутим није успјело побјећи од власника.

Иако је самоувјерено газило коловозом, недалеко од аутобуског стајалишта је и ухваћено, а у потјери су учествовала три мушкарца, која су савладала прасе и вратили га у приколицу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бања Лука

Старчевица

прасе

слика

фотографија

животиња

Коментари (0)

Више из рубрике

Парк Младен Стојановић руина рупе у даскама девастирано шеталиште

Бања Лука

Вандализам или фушерај? Шта је стварни узрок пропадања платоа у Парку „Младен Стојановић“

2 ч

1
У Улици Ивана Фрање Јукића на свега неколико метара од Господске улице изводе се радови. Неки од радова су везани за инфраструктуру док су други везани за послове бањалучког Водовода, како сазнајемо.

Бања Лука

Два милиона за саобраћајно рјешење, а три године касније центар поново раскопан

3 ч

1
Студентски центар Никола Тесла у Бањалуци

Бања Лука

Више бруцоша добило мјесто у дому, а оволико их је завршило испод црте

5 ч

0
Познато када почиње сезона гријања у Бањалуци

Бања Лука

Познато када почиње сезона гријања у Бањалуци

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Сутра славимо великог просветитеља: Заштитник је једне посебне професије, ево шта свако треба да уради

20

56

Стрпљење се исплатило: Четири знака у наредних 15 дана рјешавају дугогодишње проблеме

20

50

Мушкарац остао затрпан у пећини, спашен након 26 сати

20

44

Тришић Бабић: Писма Конаковића неће нико читати, он не може поднијети да се Српска одбранила

20

29

Станишић: Све пројекте који долазе на Пале треба да подржимо у пуном смислу те ријечи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима