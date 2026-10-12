Необичан "пјешак" направио пометњу на Старчевици, а онда је наступила потјера!

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучком насељу Старчевица, тачније у Булевару војводе Степе Степановића, данас око поднева забиљежен је крајње необичан призор који је насмијао пролазнике и возаче, али и покренуо лавину коментара.
Наиме, на фотографији, коју су подијелили чланови једне Вибер групе, види се одрасло прасе како опуштено шета коловозом. Оно што цијелу ситуацију чини још смјешнијом јесте чињеница да је прасе фотографисано тик уз аутобуско стајалиште.
Судећи по слици, прасе се понашало сасвим самоувјерено, као да свакодневно користи ову руту.
Како нам јављају читаоци, прасе је побјегло из приколице те се дало у бијег, међутим није успјело побјећи од власника.
Иако је самоувјерено газило коловозом, недалеко од аутобуског стајалишта је и ухваћено, а у потјери су учествовала три мушкарца, која су савладала прасе и вратили га у приколицу.
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