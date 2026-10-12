Робот дирао малољетницу у Њемачкој: Власник и пријатељ све снимали

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка полиција истражује необичан случај у Келну, гдје је робот висок око 120 центиметара наводно сексуално узнемиравао шеснаестогодишњу дјевојку.
Робот јој је пришао с леђа, додиривао је по задњици и изводио покрете који су опонашали сексуални однос. Његов шеснаестогодишњи власник и деветнаестогодишњи пријатељ наводно су све снимали, коментарисали и уживо преносили на друштвеним мрежама.
Инцидент се догодио у ноћи између суботе и недјеље, 11. октобра, нешто прије поноћи у центру Келна, саопштила је њемачка полиција.
Дјевојка се између 23.45 и поноћи налазила испред ресторана брзе хране на углу улица Палмштрасе и Хоенцолернринг, заједно са пријатељицама старим 17 и 18 година.
Према информацијама полиције, црвено-златни робот пришао јој је с леђа, додирнуо је по задњици и почео да изводи сексуално сугестивне покрете.
Након дојаве, полицајци су убрзо пронашли двојицу осумњичених младића у близини мјеста догађаја.
Робота, међутим, више није било на улици. Његов шеснаестогодишњи власник из Вегберга у међувремену га је смјестио у пртљажник „Фолксвагена“, гдје су га полицајци и пронашли.
Полиција је заплијенила робота и два мобилна телефона осумњичених младића.
Криминалистички истражиоци сада покушавају да утврде како је робот функционисао током инцидента и да ли је неко намјерно управљао његовим покретима.
Још није утврђено да ли је роботом управљано на даљину или су његови покрети били унапријед програмирани.
Њемачка полиција води истрагу против осумњичених због сумње на сексуално узнемиравање.
Случај отвара и питање одговорности за поступке робота којима управљају људи. Иако је дјевојку физички додиривао робот, истрага је усмјерена на могуће поступке особа које су га користиле и снимале догађај, преноси Индекс
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