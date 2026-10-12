Logo

Робот дирао малољетницу у Њемачкој: Власник и пријатељ све снимали

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 19:27

Коментари:

0
Робот дирао малољетницу у Њемачкој: Власник и пријатељ све снимали
Фото: Envato/Pasanheco

Њемачка полиција истражује необичан случај у Келну, гдје је робот висок око 120 центиметара наводно сексуално узнемиравао шеснаестогодишњу дјевојку.

Робот јој је пришао с леђа, додиривао је по задњици и изводио покрете који су опонашали сексуални однос. Његов шеснаестогодишњи власник и деветнаестогодишњи пријатељ наводно су све снимали, коментарисали и уживо преносили на друштвеним мрежама.

Инцидент се догодио у ноћи између суботе и недјеље, 11. октобра, нешто прије поноћи у центру Келна, саопштила је њемачка полиција.

Дјевојка се између 23.45 и поноћи налазила испред ресторана брзе хране на углу улица Палмштрасе и Хоенцолернринг, заједно са пријатељицама старим 17 и 18 година.

Према информацијама полиције, црвено-златни робот пришао јој је с леђа, додирнуо је по задњици и почео да изводи сексуално сугестивне покрете.

Полиција пронашла робота у пртљажнику аутомобила

Након дојаве, полицајци су убрзо пронашли двојицу осумњичених младића у близини мјеста догађаја.

Робота, међутим, више није било на улици. Његов шеснаестогодишњи власник из Вегберга у међувремену га је смјестио у пртљажник „Фолксвагена“, гдје су га полицајци и пронашли.

Полиција је заплијенила робота и два мобилна телефона осумњичених младића.

Истражује се ко је управљао роботом

Криминалистички истражиоци сада покушавају да утврде како је робот функционисао током инцидента и да ли је неко намјерно управљао његовим покретима.

Још није утврђено да ли је роботом управљано на даљину или су његови покрети били унапријед програмирани.

Њемачка полиција води истрагу против осумњичених због сумње на сексуално узнемиравање.

Случај отвара и питање одговорности за поступке робота којима управљају људи. Иако је дјевојку физички додиривао робот, истрага је усмјерена на могуће поступке особа које су га користиле и снимале догађај, преноси Индекс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Робот

технологија

Њемачка

видео снимак

сексуално узнемиравање

истрага

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Посао

Друштво

Седам од десет запослених има страх од губитка посла

2 ч

0
Мапа БиХ вријеме

Друштво

Сутра промјена времена, ево шта кажу метеоролози

6 ч

0
Мтел, сигуран нет.

Друштво

Мјесец сигурног НЕТ-а: Скоро 20 милиона пријетњи заустављено за само 30 дана

6 ч

0
Мушкарац броји паре

Друштво

Почела исплата накнаде за више од 2.000 корисника

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Сутра славимо великог просветитеља: Заштитник је једне посебне професије, ево шта свако треба да уради

20

56

Стрпљење се исплатило: Четири знака у наредних 15 дана рјешавају дугогодишње проблеме

20

50

Мушкарац остао затрпан у пећини, спашен након 26 сати

20

44

Тришић Бабић: Писма Конаковића неће нико читати, он не може поднијети да се Српска одбранила

20

29

Станишић: Све пројекте који долазе на Пале треба да подржимо у пуном смислу те ријечи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима