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Сутра промјена времена, ево шта кажу метеоролози

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12.10.2026 15:02

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Мапа БиХ вријеме
Фото: БХ Метео

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност и мало топлије.

Ујутро ће бити претежно ведро и хладно, око ријека и по котлинама могућа је магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха износиће од два до седам, а дневна од 15 до 20, на југу до 23 степена Целзијусова.

Вјетар ће бити слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни, у Херцеговини умјерена и појачана бура.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовлада умјерено до претежно облачно, саопштио је РХМЗ.

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