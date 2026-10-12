Сутра промјена времена, ево шта кажу метеоролози

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност и мало топлије.
Ујутро ће бити претежно ведро и хладно, око ријека и по котлинама могућа је магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха износиће од два до седам, а дневна од 15 до 20, на југу до 23 степена Целзијусова.
Вјетар ће бити слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни, у Херцеговини умјерена и појачана бура.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовлада умјерено до претежно облачно, саопштио је РХМЗ.
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