Мјесец сигурног НЕТ-а: Скоро 20 милиона пријетњи заустављено за само 30 дана

Аутор:АТВ редакција
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Интернет нам свакодневно доноси бројне могућности – од комуникације и забаве до куповине, плаћања рачуна и обављања различитих пословних и приватних обавеза. Ипак, иза само једног клика може се крити садржај који угрожава сигурност корисника и њихових података.
Колико таквих пријетњи може бити у свакодневном дигиталном окружењу најбоље показују подаци m услуге Сигуран НЕТ. У посљедњих 30 дана, Сигуран НЕТ је спријечио скоро 20 милиона потенцијално опасних активности. Међу њима најчешће су:
Сумњива преузимања (13.172.791) – представљају потенцијално штетни садржај који може угрозити уређај, нарушити његов рад или омогућити приступ подацима. Сигуран НЕТ помаже у препознавању и блокирању оваквих пријетњи прије него што корисник отвори ризичан садржај.
Сумњиви и блокирани домени (3.436.380) – иза којих се могу крити лажне странице, злонамјерни садржаји и други ризици који угрожавају сигурност корисника. Сигуран НЕТ препознаје такве странице и блокира их прије него што се отворе.
Преваре и напади (2.481.830) – лажне поруке које изгледају као да стижу од банке или доставне службе, сумњиви линкови и покушаји крађе осјетљивих података само су неки од начина на које преваранти покушавају да искористе повјерење корисника.
Ове бројке показују да сајбер пријетње нису нешто што се дешава само другима. Могу се појавити док провјеравамо електронску пошту, отварамо линк из поруке или претражујемо интернет. Зато је важно имати додатни ниво заштите, али и развијати навике одговорног понашања на интернету.
Током октобра, сви m корисници мобилне телефоније и фиксног интернета могу активирати Сигуран НЕТ без накнаде и користити га два мјесеца потпуно бесплатно.
Сигуран НЕТ можете активирати СМС поруком „SIGURANNET” на број 065 1177, путем апликација m:GO и Moj m:tel, сервиса Moj meni бирањем кода *100# или у најближем m:tel продајном мјесту.
Активирајте услугу и препустите Сигурном НЕТ-у да додатно брине о вашој сигурности током свакодневног коришћења интернета. За више информација посјетите mtel.ba/siguran-net.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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