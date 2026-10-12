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Минић: Србац напредује, пред Српском бољи дани

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12.10.2026 14:51

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Саво Минић
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је у обраћању на свечаној сједници Скупштине општине Србац да ова локална заједница напредује и да има потенцијал за развој, те да је увјерен да су пред Српском бољи дани.

Минић је нагласио да ова општина има припремљене пројекте, што је омогућило подршку Владе Републике Српске у реализацији значајних инфраструктурних улагања.

Посебно је указао на важност изградње и унапређења путне инфраструктуре, која доприноси бољој повезаности и безбједности грађана.

Минић је изразио увјерење да пред Републиком Српском, а самим тим и Српцем, предстоје бољи дани, те поручио да ће републичке институције наставити да подржавају развој ове општине.

Он је у обраћању нагласио да је имао посебну потребу да данас дође у Србац како би присуствовао помену погинулим борцима, којима је одата почаст поводом Дана општине.

Истакао је да је слобода темељ очувања идентитета, традиције и начина живота српског народа.

"Слобода подразумијева да можемо да славимо, да имамо своје писмо, вјеру, славу и школе, да развијамо Републику Српску и на сваки могући начин допринесемо и покушамо да оправдамо жртву која је дата за Српску", рекао је Минић.

Он је честитао добитницима општинских признања, као и грађанима Српца Дан општине и крсну славу и Дан општине Покров Пресвете Богородице.

Највише општинско признање Повеља додијељено је Драгану Лепиру специјалисти породичне медицине, за унапређење здравствене заштите, предан и хуман рад, професионалност и допринос локалној заједници.

Лепир је истакао да признање представља велику част, али и обавезу да настави да ради још истрајније и квалитетније у интересу грађана.

Захвалнице су уручене Марку Миљевићу за образовне резултате, Јанку Арежини за пола вијека рада и допринос образовању возача и безбједности саобраћаја, Живку Савићу за успјехе у бициклизму, Жарку Ћирићу за пољопривредне резултате у вишечланом домаћинству, те групи аутора кратког филма "Писмо мајци" за креативни рад и промоцију Српца.

Додијељена су и признања као и новчани износи од по 500 КМ Милици Врховац за успјех током школовања и афирмацију умјетничког стваралаштва и Теи Новаковић, ученику генерације Средње школе Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Свечаној сједници присуствовала је и министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић.

Обиљежавање Дана општине биће настављено сутра свечаном академијом у Градској галерији у 19.00 часова. Програм ће обухватити наступе хора, младих умјетника и гудачког квартета из Бањалуке, те изложбу слика.

(Срна)

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Влада Републике Српске

Србац

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