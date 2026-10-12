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Додик позвао опозицију да превазиђе било какве сујете

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12.10.2026 13:40

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Лидер СНСД-а Милорад Додик позвао је опозицију у Републици Српској да заједно изаберу српске делегате за нови сазив Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

"Позивам их на договор и наша одговорност треба да превазиђе било какве сујете", рекао је Додик новинарима у Бањалуци након састанка са делегацијом ХДЗ-а БиХ коју је предводио лидер странке Драган Човић.

Додик је позвао и бошњачке представнике да заједно са представницима српског и хрватског народа конституишу БиХ каква је предвиђена Уставом.

"Ови избори су само показали да су на њима поражени они који су користили старе наративе када је ријеч о Републици Српској, беспотребној причи о грађанској БиХ. Међутим, то је немогуће, БиХ мора да остане земља три конститутивна народа и два ентитета", нагласио је Додик.

Он је навео да ће у Републици Српској веома брзо бити конституисани нови сазив Народне скупштине и Влада, те је нагласио да би буџет Српске могао да буде усвојен до половине децембра.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

избори

Република Српска

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