Додик након састанка са Човићем у Бањалуци: Са бошњачким злоупотребама је завршено

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је након састанка делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ у Бањалуци да ове двије странке настављају заједнички рад као незаобилазни фактори политичког живота у Републици Српској, ФБиХ и БиХ.
"Одржавамо редовну комуникацију након избора које су СНСД и ХДЗ са партнерима прошли веома успјешно и остварили огромне резултате. ХДЗ, односно хрватски народ, добио је свог аутентичног представника. Разумијемо њихове напоре да дођу до јасно дефинисаних односа и настављамо заједно да радимо", рекао је Додик.
Он је нагласио да СНСД жели формирање власти на нивоу БиХ и утврђивање јасних приоритета који нису усмјерени против трећих страна.
"Нисмо против европског пута, али јесмо против његовог искориштавања. Све оно што су Бошњаци до сада злоупотребљавали са тим је завршено! Изборни побједници сва три конститутивна народа морају се поштовати. Не желимо да бирамо никога код Бошњака, они су изабрали кога желе", поручио је Додик.
СНСД и ХДЗ БиХ настављају да раде заједно, а прво ће бити конституисано Предсједништво БиХ у које улазе Жељка Цвијановић и Даријана Филиповић, рекао је Додик.
"Идемо у конституисање Предсједништва БиХ. Мислим да они који су срушили спољну политику не могу да остану, у дефициту је посебно хрватски народ", рекао је Додик новинарима и додао да ће СНСД подржати сваки напор ХДЗ-а у том погледу.
Република Српска
Почео састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ
Он је додао да ће СНСД подржати напоре који ће ићи ка томе да се направи нормалан систем рада у Предсједништву БиХ.
"Нама су потребне одлуке које уважавају конститутивност народа и Устав БиХ. Спољну политику у БиХ води Предсједништво, а не министар", рекао је Додик и додао да су онда на реду Централна банка БиХ и систем одбране.
Он је истакао да је ХДЗ БиХ доказао да одржава пажњу својих бирача и показао успјех имајући у виду околности у којима су радили током протеклих година у ФБиХ.
Додик је навео да су данас разговарали да утврде одређене приоритете који нису уперени против трећих.
"Настављамо заједно да радимо, једни без других нећемо приступити спекулативним коалицијама које не дају ништа. Побједници избора се морају поштовати. Прошли смо успјешно и лоцирали се као незаобилазан фактор политичког живота", рекао је Додик.
Нагласио да је да имају право да бирају партнере, наводећи да су се неки који су показивали ригидне ставове сами дисквалификовали.
"Желимо да се дође до формирања власти на нивоу БиХ, да се поштује устав и конститутивност народа, нисмо против европског пута, али јесмо против злоупотребе. За то је потребан договор", рекао је Додик и најавио да ће сљедећи састанак бити у Мостару.
Додик је изјавио да уставну БиХ нико не спори, а да антиуставно дјеловање не може бити подржано и да ће се морати преиспитати одлуке које су донијели високи представници, а нису потврђене у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
"Ништа не условљавам, само се рационално понашам. Ради тога позивам Бошњаке на рационалан разговор", рекао је Додик на конференцији за новинаре након састанка делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ у Бањалуци.
Он је истакао да је у овом мандату неопходно усвојити закон о Уставном суду БиХ.
"У Републци Српској и код Хрвата не станује прича о сукобима. Препоручујем Бошњацима да се мало рационализују, јер њихови захтјеви и снови нису наши. Немам ништа протв Бошњака, али имам против ригидних политика", додао је Додик.
Он каже да је злоупотреба Суда и Тужилаштва БиХ виљдива од муслимана и да зато питање о овим институцијама мора бити регулисано законом.
"Нас гањају за рушење уставноправног поретка а не судује као што је Сена Узуновић. За дијалог смо, а не за наметања", рекао је Додик и подсјетио да је Савјет министара помоћи орган.
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