Logo

Минић: Од велике важности споразум о извозу руске нафте

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.10.2026 12:30

Коментари:

0
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је споразум између САД и Русије о извозу руске нафте на свјетско тржиште веома битан и да не значи само смањење цијене нафте него и пад тензија, те да је Српска до сада исплатила преко 12,4 милиона КМ у оквиру мјере субвенције за гориво.

Минић је истакао да је пад цијена нафте на свјетском тржишту велика ствар, јер као енергент у многим привредним дјелатностима заузима изузетно висок проценат.

Напоменуо је да је Република Српске од почетка дивљања цијена имала низ мјера, а једна од њих је учешће у цијени горива од 10 фенинга по литру.

"Могу вам рећи да смо до задњег обрачуна исплатили преко 12,4 милиона КМ за ту мјеру. Настојали смо да помогнемо и привреду и кућне буџете", рекао је Минић новинарима у Српци.

Он сматра да је споразум двије највеће свјетске силе битан почетак и када је ријеч о специјалној војној операцији и свему што се дешава у Европи која је почела непотребно да звецка оружјем.

"Мислим да је у овом моменту предсједник САД Доналд Трамп заједно са руским предсједником Владимиром Путином повукао један изузетно добар потез", рекао је Минић, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

руска нафта

Саво Минић

Сједињене Америчке Државе

Цијене горива

Коментари (0)

Прочитајте више

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Повеља општине Петрово додијељена Сави Минићу

3 ч

5
Радник са заштитном опремом обрађује дрво у хали предвиђеној за тај посао.

Економија

Њемачка опет диже минималну сатницу, ево колико ће износити

3 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Европа чини све да би спријечила крај сукоба

3 ч

0
Најновије вијести и актуелности из Сарајева. Пратите сва дневна дешавања, извештаје, политичке и друштвене приче на АТВ порталу.

БиХ

Радници ''Сарајево-шума'' ступили у штрајк: Незадовољни платама и условима рада

3 ч

0

Више из рубрике

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Повеља општине Петрово додијељена Сави Минићу

3 ч

5
састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

Република Српска

Почео састанак делегација СНСД-а и ХДЗ-а БиХ

3 ч

3
Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Додик и Вучић чувају интерес Срба јасном националном политиком

3 ч

5
замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Европски пут не моће бити изговор за урушавање уставне позиције Српске

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

39

Крим инспектор оптужен за одавање повјерљивих података

15

35

Сидни Свини представила костим за Ноћ вјештица инспирисан провокативном сценом из „Еуфорије“

15

30

Због протеста средњошколаца приведено преко 270 особа

15

18

Како је изведен први љекарски преглед у свемиру?

15

13

Више бруцоша добило мјесто у дому, а оволико их је завршило испод црте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима