Минић: Од велике важности споразум о извозу руске нафте

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је споразум између САД и Русије о извозу руске нафте на свјетско тржиште веома битан и да не значи само смањење цијене нафте него и пад тензија, те да је Српска до сада исплатила преко 12,4 милиона КМ у оквиру мјере субвенције за гориво.
Минић је истакао да је пад цијена нафте на свјетском тржишту велика ствар, јер као енергент у многим привредним дјелатностима заузима изузетно висок проценат.
Напоменуо је да је Република Српске од почетка дивљања цијена имала низ мјера, а једна од њих је учешће у цијени горива од 10 фенинга по литру.
"Могу вам рећи да смо до задњег обрачуна исплатили преко 12,4 милиона КМ за ту мјеру. Настојали смо да помогнемо и привреду и кућне буџете", рекао је Минић новинарима у Српци.
Он сматра да је споразум двије највеће свјетске силе битан почетак и када је ријеч о специјалној војној операцији и свему што се дешава у Европи која је почела непотребно да звецка оружјем.
"Мислим да је у овом моменту предсједник САД Доналд Трамп заједно са руским предсједником Владимиром Путином повукао један изузетно добар потез", рекао је Минић, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч5
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
БиХ
3 ч0
Република Српска
3 ч5
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч5
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
39
15
35
15
30
15
18
15
13
Тренутно на програму