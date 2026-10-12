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Кошарац: Европски пут не моће бити изговор за урушавање уставне позиције Српске

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12.10.2026 09:24

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замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Европски пут не може и не смије бити изговор за отимање надлежности, слабљење институција и урушавање уставне позиције Републике Српске, поручио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Данас је неизвјесно и каква је будућност саме ЕУ, због чега је крајње неодговорно и политички погубно представљати европске интеграције као циљ којем треба подредити све остало", оцијенио је он.

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Кошарац је напоменуо да је став Републике Српске јасан и принципијелан – може се разговарати са свима, бити партнер и градити односе са ЕУ, али никада на штету Републике Српске и права која јој припадају Уставом и Дејтоном.

"Нећемо прихватити да нам било ко, под плаштом европских интеграција или било којих других глобалних процеса, поставља услове који значе одрицање од наших уставних надлежности", написао је Кошарац на "Инстаграму".

Он је нагласио да политичко Сарајево снисходљиво и слијепо прихвата све захтјеве ЕУ, често користећи европску агенду за прикупљање политичких поена, док интересе властитих институција и грађана подређују очекивањима европских званичника.

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"То је за Републику Српску неприхватљиво. Наш приоритет није заштита интереса ЕУ, већ заштита интереса људи који живе у Републици Српској", поручио је Кошарац.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Савјет министара БиХ

европски пут

Република Српска

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