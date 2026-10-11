Студенти из Српске објавили видео: Разочарани смо

Аутор:АТВ редакција
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Унија студената Републике Српске и Студентски Парламент Универзитета у Источном Сарајеву објавили су видео снимак са низом негативних изјава из Србије о Републици Српској и истакли да су разочарани што нису осјетили јединство и подршку од колега из Србије.
Посебно су нагласили су да видео није подршка ниједној политичкој странци нити позив на страначко сврставање.
"Обраћамо се као студенти својим колегама у Србији. Не можемо сакрити разочарање што у овом тренутку нисмо осјетили јединство и подршку какве смо очекивали од колега из Србије. Нисмо очекивали да ћемо, умјесто разумијевања, морати да доказујемо да иза нас не стоји политика, већ савјест и искрена потреба да станемо у одбрану онога што сматрамо својим достојанством", поручили су студенти из Републике Српске и додали:
"Претходних дана у јавности су се појавиле бројне изјаве о Републици Српској и њеном народу које су нас дубоко погодиле. Зато очекујемо од колега у Србији да се јасно изјасне о закључцима које смо усвојили и одговоре на питања која смо поставили. Желимо да чујемо да ли су спорне поруке и њихови ставови, како бисмо отклонили сумње и знали на чему стојимо".
Закључили су да не траже да сви мисле као они, али очекују да се њихов глас поштује и да једни другима не окрећу леђа онда када је заједништво најпотребније.
"Не желимо подјеле ни сукобе, али нећемо прихватити ни да се наше патриотско обраћање представља као политички пројекат", закључили су студенти из Републике Српске.
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