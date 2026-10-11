Најновији подаци ЦИК-а: Увећана предност Минића испред Блануше

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 289.498 или 52,34 одсто гласова, док је кандидат СДС-а Бранко Блануша добио 231.010 или 41,76 одсто гласова, показују најновији прелиминарни подаци Централне изборне комисије БиХ.
Разлика између Минића и Блануше износи 58.488 гласова.
Кандидат СДА Рамиз Салкић освојио је 9.595 или 1,73 одсто гласова, а независни кандидат Ћамил Дураковић 6.224 или 1,12 одсто.
Богдан Јовановић, кандидат Странке "Живот", добио је 4.399 или 0,79 одсто гласова, Иван Бегић, кандидат СДП-а БиХ, 2.724 или 0,49 одсто, а Јусуф Арифагић, кандидат странке Народ и правда, 2.682 или 0,48 одсто гласова.
Кандидат ХДЗ-а 1990 Игор Балукчић освојио је 2.262 или 0,40 одсто гласова, независни кандидат Марко Јоргић 1.819 или 0,32 одсто, док је кандидат коалиције окупљене око ХДЗ-а БиХ Фрањо Јукић добио 1.188 или 0,21 одсто гласова.
До сада су обрађени подаци са 2.046 или 98,27 одсто бирачких мјеста, док нису примљени подаци за још 36 бирачких мјеста.
Важећих листића било је 553.097, неважећих празних 20.157, док је неважећих из других разлога било 7.302.
Листа СНСД-Милорад Додик освојила је 206.371 или 39,14 одсто гласова за Народну скупштину Републике Српске, показују најновији прелиминарни резултати Централне изборне комисије БиХ.
Покрет "Сигурна Српска" освојио је 74.316 или 14,09 одсто гласова, док је СДС-Воља народа добио подршку 63.877 бирача или 12,11 одсто гласова.
ДНС-НПС Бањац-Нешић освојио је 29.447 или 5,59 одсто гласова, Социјалистичка партија Петар Ђокић-ДЕМОС-НДП 28.598 или 5,42 одсто, а Уједињена Српска 27.750 или 5,26 одсто гласова.
Република Српска
Цвијановићева освојила 306.123 гласа
СПС-Горан Селак-Покрет Јединствена Српска освојио је 24.336 или 4,62 одсто гласова, док је листа За правду и ред-Небојша Вукановић-ПДП РС-Игор Црнадак добила 24.279 или 4,60 одсто гласова.
Коалиција за државу освојила је 14.465 или 2,74 одсто гласова, а Народни фронт - Јелена Тривић 11.700 или 2,22 одсто.
Републичка странка Српске освојила је 8.810 или 1,67 одсто гласова, док је листа Воља народа Српске-др Владо Ђајић добила 6.918 или 1,31 одсто гласова.
Народ и правда освојила је 1.898 или 0,36 одсто гласова, Странка за БиХ 1.870 или 0,36 одсто, коалиција окупљена око ХДЗ-а БиХ 1.094 или 0,21 одсто, а Странка Живот 1.026 или 0,20 одсто гласова.
Обрађени су подаци са 2.047 или 98,31 одсто бирачких мјеста, док нису примљени подаци за још 35 бирачких мјеста.
Важећих листића било је 527.310, неважећих празних 10.613, док је неважећих из других разлога било 42.507.
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