Кувар из 1967. открива разлику између српске и турске кафе: Другачије се спрема

Аутор:АТВ редакција
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Многима омиљени напитак, без којег не могу да започну дан, углавном сви припремају на сличан начин, а називају га турском или домаћом кафом.
Међутим, у „Савременом кувару“ из 1967. године, објављеном у издању „Просвете“ на више од 1.000 страна, наведена је разлика између српске и турске кафе.
У овом кувару, у поглављу „Кафа“, помиње се и предање да заслуга за откриће кафе припада једном „чобанчету које је приметило да му козе показују изузетну живахност кад год би се набрстиле биљке познате под именом кахоуа“.
У Европи је кафа почела да се пије средином 17. вијека. Да су млинови за кафу, које је некада имала готово свака кућа, имали посебно мјесто у свакодневном животу, потврђује и стари кувар, који наглашава важност мљевења кафе непосредно прије кувања.
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"Да би кувана кафа била укусна потребно је прво да зрна кафе буду лепо испржена али не препржена. Друго, да се кафа добро самеље непосредно пре кувања. И треће, да вода добро проври а затим кад се кафа скува, да направи још један кључ. Кафа се служи чим се скува, никад подгрејана. Талог од кафе не сме се поново употребити".
А разлика између српске и турске кафе није само у начину служења већ и у припреми.
Према рецепту из „Савременог кувара“ из 1967. године, српска црна кафа припрема се тако што се вода и шећер прво ставе у џезву и пусте да провре.
"За једну шољицу кафе потребна је шољица и по воде, коцка шећера и кашичица млевене кафе. Кад вода проври, одлити мало у шољицу или друго лонче, закувати кафу, па вратити џезву на ватру да кафа направи кључ, односно, само да се подигне, ништа више. Усути одливену воду, оставити кафу минут-два да ‘стане’ а затим је разлити у шољице и служити".
Дакле, према овом рецепту, шећер се додаје у воду прије кувања, а након што се кафа закува, у џезву се враћа претходно одливена вода.
Стари кувар наводи да се турска кафа највише пије у Босни, а да се припрема другачије од српске црне кафе.
"Ова кафа се највише пије у Босни а справља се овако: Ставити кафу у суву загрејану џезву и прелити је кључалом водом. Кафа не треба више да ври. Однос воде, кафе и шећера је исти као за српску кафу, само што се шећер не ставља у кафу већ се служи посебно. Готова турска кафа служи се у малим џезвама, за сваку особу посебно".
Према овом рецепту, кафа се прво ставља у суву, загријану џезву, а затим прелива кључалом водом. За разлику од српске црне кафе, не враћа се на ватру да поново проври, док се шећер служи одвојено, преноси Нова.
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