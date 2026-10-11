Младић (22) пао са 10. спрата док је скидао климу: Пребачен у Ургентни!

Аутор:АТВ редакција
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Млађи радник задобио је у суботу тешке повреде кад је приликом радова Новом Београду пао са 30 метара висине.
Како незванично сазнаје Телеграф, радник, који има 22 године, стропоштао се док је скидао спољну јединицу клима уређаја на 10. спрату стамбене зграде, а конопци којима је био везан спријечили су да падне на земљу.
Хитно је пребачен у Ургентни центар где су му констатовани вишеструки преломи.
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