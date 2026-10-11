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Ухваћен серијски београдски пљачкаш!

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11.10.2026 14:27

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Наоружани лопов
Фото: Pixabay/d-keller

Београдска полиција ухапсила је у суботу Е. О. (20) због сумње да је током претходних недјеља починио више тешких крађа на територији престонице, тако што је проваљивао у угоститељске и друге пословне објекте, из којих је односио новац, мобилне телефоне и друге вриједне предмете, сазнаје Телеграф.

Осумњичени је, како се сумња, од септембра ове године, користећи погодан алат и физичку снагу, насилно улазио у различите објекте, међу којима су биле посластичарнице, ауто-перионице, ресторани брзе хране, кафићи и кафетерије, одакле је, како се сумња, односио све што је сматрао вриједним.

Према информацијама до којих је дошао портал Телеграф, мета су најчешће су били новац и мобилни телефони, али се сумња да је из објеката односио и друге вриједности, причинивши на тај начин материјалну штету власницима и запосленима.

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Полиција је током поступања пронашла дио предмета за које се сумња да потичу из извршених кривичних дјела, а који ће бити враћени оштећенима.

Осумњиченом Е. О. одређено је задржавање до 48 сати, а против њега је поднијета кривична пријава због сумње да је извршио кривично дијело тешка крађа.

Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пљачка

Србија

хапшење

Крађа

Београд

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