Зеленски поставио један услов пред Путина

Аутор:АТВ редакција
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Украјина је спремна да обустави нападе на руске рафинерије нафте ако Русија прекине нападе на украјинску енергетску инфраструктуру, изјавио је данас украјински предсједник Володимир Зеленски.
Његова изјава услиједила је након што је амерички предсједник Доналд Трамп затражио од Кијева да једнострано обустави нападе на руске рафинерије.
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Трамп је у сриједу оптужио Украјину да нападима на руске рафинерије доприноси расту цијена дизела у САД.
Поручио је да би Зеленски "свакако морао да престане" са таквим нападима и додао да би Украјина требало да пронађе новог предсједника јер је Зеленски, према његовом мишљењу, пропустио неколико прилика за постизање договора са Москвом.
Цијене дизела у свету нагло су порасле након избијања рата у Ирану у фебруару. Поскупљење горива постало је политички проблем за Трампову Републиканску странку уочи америчких избора за Конгрес сљедећег мјесеца.
На тим изборима опозиционе демократе могле би да освоје већину у једном или оба дома Конгреса.
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Зеленски је данас поновио да је Украјина спремна да обустави нападе на руске рафинерије, али само ако Русија истовремено престане да напада украјинску енергетску инфраструктуру, укључујући електране и електроенергетску мрежу. Нагласио је да би сваки такав договор морао да укључује "стварне гаранције".
"Прави узрок рата у Европи је Русија и само Русија", поручио је Зеленски, не осврћући се директно на Трампове изјаве.
"Обустава напада на енергетску инфраструктуру могућа је већ данас, али Путин то не жели", додао је украјински предсједник.
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