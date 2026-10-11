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Трагедија у Турској: У судару аутобуса и камиона 11 мртвих

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11.10.2026 14:48

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Трагедија у Турској: У судару аутобуса и камиона 11 мртвих
Фото: pixabay

Најмање 11 људи је погинуло, а 27 је рањено у судару туристичког аутобуса и шлеп-камиона у западној турској провинцији Маниса, саопштиле су локалне власти.

Из канцеларије гувернера Манисе саопштено је да се несрећа догодила данас око 11.00 часова недалеко од улаза на ауто-пут Акхисар.

У тренутку несреће туристички аутобус је био на путу од сјеверозападног града Бурсе до западног приобалног града Измира, преноси Срна.

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Свих 27 повријеђених особа је пребачено у оближње болнице на лијечење.

Узрок и околности судара још нису познати, а истрага је у току, јавља Синхуа.

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Тагови :

судар

Турска

аутобус

Камион

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