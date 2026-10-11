Хорор на меденом мјесецу: Нилски коњ одвукао младожењу под воду

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашња драма и борба за голи живот догодила се током сафарија у Боцвани, када је бирократска идила на меденом мјесецу прерасла у чисти пакао.
Нилски коњ је изненада извукао младожењу из чамца и одвукао га право под воду, а онда је услиједио потез његове супруге који је све шокирао.
Сем и Ана Меки из Порт Анђелеса у америчкој савезној држави Вашингтон боравили су на меденом мјесецу у делти Окаванга у септембру 2025. године. Само десет дана након што су изговорили судбоносно "да" на плажи у Португалу, путовање из снова претворило се у невјероватну премијеру преживљавања.
Супружници су се са водичем возили у традиционалном уском чамцу, познатом као мокоро. Иако су се удаљили од остатка групе и залутали у дубљи дио воде упркос строгим упозорењима водича о присуству агресивне животиње нико није очекивао стравични удар.
Тада 31-годишњи Сем чуо је снажан прасак воде и гласно роктање. У делићу секунде угледао је огромног нилског коња како отворених уста јури право на њих. Животиња га је зграбила чељустима за труп и сурово га повукла под воду, док су Ана и водич испали из чамца.
Када је изронила из мутне воде, Ана је угледала застрашујући призор њен муж налазио се у чељустима смртоносне звијери. У том тренутку пробудио се праскозачки инстинкт за опстанак.
„Одлучила сам да се борим“, испричала је Ана, којој су кроз главу пролазиле најцрње мисли. „Стиснула сам песницу, потрчала према нилском коњу и почела бијесно да га ударам!“
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Њен невероватан и луди потез уродио је плодом шокирана животиња је пустила Сема и повукла се, што је Ани омогућило да полумртвог супруга довуче до обале.
Сем је тек накнадно сазнао шта је његова храбра супруга урадила. Када је изашао из воде, лијева нога му уопште није реаговала на команде мозга. Због огромних техничких проблема, на адекватне ликове против болова чекао је дуже од 13 сати, док је до болнице у сусједној Јужној Африци пребачен тек након пуних 18 сати.
Прошао је кроз хитну операцију абдомена, имао је 20 хируршких спајалица на трупу, инфузије у врату и рукама, као и апарат за дисање. Упркос катастрофалним повредама, медицинском чудом је преживио. Годину дана касније, иако осјећа повремене болове, овај пар је написао и књигу о својој невјероватној животној драми, преноси Пипл.
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