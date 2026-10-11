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Стотине бракова под лупом: Приморавали дјевојчице на вјенчање

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11.10.2026 10:00

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Стотине бракова под лупом: Приморавали дјевојчице на вјенчање
Фото: Tanjug / AP / Armin Weigel

У њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг посљедњих година забиљежено је чак неколико стотина језивих случајева дјечијих бракова.

Скандалозни детаљи односе се на бракове између старијих мушкараца и малољетних дјевојчица које воде поријекло из Авганистана, Румуније, Молдавије, Сирије, Ирака, Хрватске, Србије, Пакистана, па чак и саме Њемачке!

Ови шокантни подаци испливали су на видјело након одговора тамошњег Министарства унутрашњих послова на посланичко питање. Застрашујући детаљи, разврстани по поријеклу и старости жртава, откривају праве размјере овог ужаса, док надлежне институције поништавају тек занемарљив број таквих бракова.

Монструозни детаљи: Удата са свега 11 година!

Дјечијим браком се, према закону, сматра свака заједница у којој је бар једна особа млађа од 18 година. Међутим, подаци Управног предсједништва у Тибингену откривају да је од 2018. до 2024. године у Баден-Виртембергу поништено свега осам дјечијих бракова!

Најпотреснији случај који је шокирао јавност јесте дјевојчица која је имала само 11 година када су је удали за 17-годишњег Ирачанина. Њихов брак званично је поништен тек 2020. године.

Сурова стварност: Натијерали их на брак, а власт ћути

Истовремено, од 2010. године у чак 350 случајева овакви бракови уопште нису поништени. Разлози за то су бирократске природе малољетни супружници су у међувремену постали пунољетни прије него што је одлука постала правоснажна, а биљеже се и случајеви смрти једног од партнера.

За рјешавање ове проблематике на нивоу читаве савезне државе још од 2012. године задужено је Управно предсједништво у Тибингену. Мушкарци су по правилу били знатно старији од дјевојчица, које су у свим наведеним случајевима биле дјеца млађа од 18 година.

Затражени подаци баве се искључиво браковима малољетника који су склопљени у иностранству, а случајеве надлежнима пријављују матичне службе и надзорна тијела.

Иако је у Њемачкој склапање брака строго забрањено за млађе од 18 година, а Бундестаг донио нова правила за заштиту дјеце, хиљаде оваквих случајева и даље пролазе испод радара, преноси Феникс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Брак

Дјеца

Злостављање

подвођење дјеце

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