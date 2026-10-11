Стотине бракова под лупом: Приморавали дјевојчице на вјенчање

Аутор:АТВ редакција
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У њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг посљедњих година забиљежено је чак неколико стотина језивих случајева дјечијих бракова.
Скандалозни детаљи односе се на бракове између старијих мушкараца и малољетних дјевојчица које воде поријекло из Авганистана, Румуније, Молдавије, Сирије, Ирака, Хрватске, Србије, Пакистана, па чак и саме Њемачке!
Ови шокантни подаци испливали су на видјело након одговора тамошњег Министарства унутрашњих послова на посланичко питање. Застрашујући детаљи, разврстани по поријеклу и старости жртава, откривају праве размјере овог ужаса, док надлежне институције поништавају тек занемарљив број таквих бракова.
Дјечијим браком се, према закону, сматра свака заједница у којој је бар једна особа млађа од 18 година. Међутим, подаци Управног предсједништва у Тибингену откривају да је од 2018. до 2024. године у Баден-Виртембергу поништено свега осам дјечијих бракова!
Најпотреснији случај који је шокирао јавност јесте дјевојчица која је имала само 11 година када су је удали за 17-годишњег Ирачанина. Њихов брак званично је поништен тек 2020. године.
Истовремено, од 2010. године у чак 350 случајева овакви бракови уопште нису поништени. Разлози за то су бирократске природе малољетни супружници су у међувремену постали пунољетни прије него што је одлука постала правоснажна, а биљеже се и случајеви смрти једног од партнера.
За рјешавање ове проблематике на нивоу читаве савезне државе још од 2012. године задужено је Управно предсједништво у Тибингену. Мушкарци су по правилу били знатно старији од дјевојчица, које су у свим наведеним случајевима биле дјеца млађа од 18 година.
Затражени подаци баве се искључиво браковима малољетника који су склопљени у иностранству, а случајеве надлежнима пријављују матичне службе и надзорна тијела.
Иако је у Њемачкој склапање брака строго забрањено за млађе од 18 година, а Бундестаг донио нова правила за заштиту дјеце, хиљаде оваквих случајева и даље пролазе испод радара, преноси Феникс.
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