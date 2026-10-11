Летови за Ријад преусмјерени или отказани

Аутор:АТВ редакција
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Сви летови за главни град Саудијске Арабије, Ријад, преусмјерени су или отказани након напада јеменских милитаната Хута на ријадски аеродром, наводи се на сајту за праћење летова Флигхтрадар24 и додаје да је отказано око 74 одсто данашњих летова, односно 546.
До овог поремећаја долази након што је 12 људи погинуло, а 309 рањено јуче у нападу Хута на Међународни аеродром Краљ Халид, преноси Скај њуз.
Сајт за праћење летова показује да сви авиони у близини аеродрома заобилазе ово подручје.
Напади Хута у четвртак, као и раније ове недјеље, већ су навели одређени број авио-компанија да обуставе или откажу летове ка главном граду Саудијске Арабије.
У Ријаду би требало да се одрже велике конференције о енергетици и инвестицијама, а организатори су прије јучерашњих напада изјавили да ће се догађај ипак одржати, преноси Танјуг.
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