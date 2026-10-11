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Летови за Ријад преусмјерени или отказани

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11.10.2026 08:41

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Diego Alexander

Сви летови за главни град Саудијске Арабије, Ријад, преусмјерени су или отказани након напада јеменских милитаната Хута на ријадски аеродром, наводи се на сајту за праћење летова Флигхтрадар24 и додаје да је отказано око 74 одсто данашњих летова, односно 546.

До овог поремећаја долази након што је 12 људи погинуло, а 309 рањено јуче у нападу Хута на Међународни аеродром Краљ Халид, преноси Скај њуз.

Сајт за праћење летова показује да сви авиони у близини аеродрома заобилазе ово подручје.

Напади Хута у четвртак, као и раније ове недјеље, већ су навели одређени број авио-компанија да обуставе или откажу летове ка главном граду Саудијске Арабије.

У Ријаду би требало да се одрже велике конференције о енергетици и инвестицијама, а организатори су прије јучерашњих напада изјавили да ће се догађај ипак одржати, преноси Танјуг.


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Тагови :

Хути

Напад

Ријад

Саудијска Арабија

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