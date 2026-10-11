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Трамп: Зеленски треба да одржи изборе

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11.10.2026 08:03

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Трамп: Зеленски треба да одржи изборе
Фото: Танјуг/АП

Владимир Зеленски би требало да одржи изборе у Украјини, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Мислим да би он (Зеленски) требало да одржи изборе. Он је већ много пута раније могао да ријеши овај сукоб, треба да одржи изборе", рекао је Трамп новинарима.

Претходно, шеф Бијеле куће оптужио је Зеленског да игнорише захтјеве САД да не напада руске рафинерије нафте и оцијенио да је Украјини потребан нови лидер који може да постигне договор са Москвом.

Дмитријев: Избори се приближавају

Кирил Дмитријев, специјални представник руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и шеф Руског фонда за директне инвестиције, изјавио је да се избори у Украјини приближавају након коментара америчког предсједника о Зеленском.

"Украјински избори се приближавају", написао је Дмитријев на својој страници на друштвеним мрежама.

Трампове изјаве услиједиле су усред разговора представника Вашингтона и украјинске стране, који су одржани у петак у Мајамију.

Према извјештајима медија, првобитно је требало да разговори трају два дана, али су пријевремено завршени. Разлог за то, како се наводи, био је споразум о дизел гориву који је амерички предсЈедник објавио у петак након телефонског разговора са Владимиром Путином.

Мандат Зеленског је истекао 20. маја 2024. године. Предсједнички избори у Украјини су потом отказани, позивајући се на војно стање и општу мобилизацију. Зеленски је изјавио да су избори били "непримјерени" у то вријеме.

Трамп је говорио о њиховој неопходности у децембру 2025. године, називајући лидера кијевског режима "диктатором без избора", преноси Спутњик.

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Тагови :

Владимир Зеленски

Доналд Трамп

Кирил Дмитријев

Украјина

Украјина избори

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