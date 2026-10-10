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Упао међу звијери у парку: Тигар га растргао, посјетиоци гледали ужас

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10.10.2026 21:09

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Животиња тигар
Фото: pexels/ Bejan Adrian

Мушкарац је преминуо у нападу тигра након што је упао у ограђени простор с тигровима у парку "Јоркшир вајлдлајф парк" у сјеверној Енглеској.

"Хитне службе изашле су на лице мјеста, али је мушкарац, упркос напорима медицинског особља, преминуо на мјесту догађаја", наводи се у саопштењу полиције, преноси Скај њуз.

У инциденту тигар није повријеђен, саопштила је полиција, додајући да је породица преминулог обавијештена.

Парк је евакуисан након инцидента, а тигар је остао у ограђеном простору.

Надлежни су саопштили да не постоји шира опасност по јавност.

Полиција је апеловала на грађане да не дијеле узнемирујуће снимке инцидента који круже интернетом, а на којима се види како тигар напада мушкарца.

Управа парка потврдила је претходно да се догодио "озбиљан инцидент" у једном од простора за тигрове и навела да су процедуре за поступање у ванредним ситуацијама одмах активиране.

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Тагови :

Тигар

Напад

Енглеска

страдао мушкарац

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