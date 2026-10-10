"Шеснаеста" чува традицију: Одржан 23. интернационални карате куп

Аутор:АТВ редакција
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Карате клуб Шеснаеста по 23. Пут био је домаћин Интернационалног карате такмичења који је ове године окупио 420 учесника.
Каратисти из Републике Српске, БиХ, Црне Горе и Аустрије имали су прилику да одмјере снаге са својим вршњацима, покажу вјештину И борбеност, а пред излазак на татами сви су имали исти циљ. Освојити медаљу.
Једна од њих је и Тина Будић, која у Истанбул иде са највишим очекивањима.
Када трајете 23 године, то говори само по себи, па похвале на рачун организатора нису изостале ни овај пут.
Овакви турнири прилика су, да осим медаља, каратисти кући понесу нова пријатељства, велико искуство али И мотивацају за даљи рад.
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