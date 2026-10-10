Logo

Опрез, нова опасна превара: Лажни АИ алати краду ваше пословне налоге

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.10.2026 21:15

Коментари:

0
Опрез, нова опасна превара: Лажни АИ алати краду ваше пословне налоге
Фото: Pixabay

Интернетом вреба нова опасна превара сајбер-криминалци су направили лажне интернет странице које се представљају као асистенти умјетне интелигенције за управљање рекламним кампањама.

Сваки од ових сајтова нуди нешто другачије: „ChatGPT“ наводно припрема извјештаје о Гугл огласима, „Gemini“ омогућава управљање налозима клијената, док „Claude“ и „Perplexity“ нуде алате за планирање кампања и анализу трошкова.

Међутим, њихов циљ је увијек исти навести корисника да кликне на дугме за повезивање („Connect“) и тако споји свој Гугл, Мета, ТикТок или Окта налог.

Кликом на ово дугме отвара се прозор за пријављивање који изгледа потпуно легитимно, чак и са познатом веб-адресом попут accounts.google.com. Ипак, ријеч је о лукавој техници познатој као Browser-in-the-Browser (BitB), гдје се лажни прозор са заварантираном адресном траком приказује унутар самог преварантског сајта.

Како функционише ова превара?

Посебност ове кампање огледа се у томе што нападач уживо прати корисничке кораке. Када жртва унесе лозинку, хакер у реалном времену покушава да се пријави на прави налог, а затим преко лажне странице тражи СМС код, потврду путем апликације за аутентификацију или одобрење Гугл пријаве. Уколико му је потребно више времена, може чак приказати обавјештење да је код погрешан и затражити нови.

илу-тигар-17052026

Свијет

Упао међу звијери у парку: Тигар га растргао, посјетиоци гледали ужас

Стручњаци за безбједност сматрају да су главне мете запослени у маркетиншким агенцијама и администратори пословних налога за оглашавање. Украдени налози потом се користе за покретање преварантских кампања о трошку власника или се продају на црном тржишту.

Један од откривених лажних сајтова, museads.ai, појавио се 16. септембра 2026. године, убрзо након што је Мета представила свог АИ агента Мусе. То потврђује да нападачи изузетно брзо прилагођавају своје преваре актуелним трендовима у свијету технологије како би дјеловали што увјерљивије.

Анализе су утврдиле да иста фишинг платформа стоји и иза других интернет превара, укључујући лажне Гугл Адс захтјеве за поврат новца и лажне сајтове за запошљавање који имитирају гиганте попут Тесле, Најкија и Луи Витона, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хакери

Вјештачка интелигенција

превара

Коментари (0)

Прочитајте више

Животиња тигар

Свијет

Упао међу звијери у парку: Тигар га растргао, посјетиоци гледали ужас

2 ч

0
Карате клуб Шеснаеста на турниру.

Остали спортови

"Шеснаеста" чува традицију: Одржан 23. интернационални карате куп

2 ч

0
Парастос за фочанске форце.

Градови и општине

Кошаре Републике Српске: Не блиједи сјећање на хероје фочанског краја!

3 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић открио једну од првих ствари коју ће урадити: Ово је план за дјецу

3 ч

1

Више из рубрике

Лабораторија

Наука и технологија

Нови чип може да улови ћелије рака: Резултат за 20 минута из неколико милилитара крви

11 ч

0
Инстаграм лого

Наука и технологија

Инстаграм тестира нову опцију која ће се многим корисницима свидјети

1 д

0
Океан означава највеће водене површине на Земљи.

Наука и технологија

На дну мора пронађен бронзани прстен украшен приказом једног од седам чуда античког свијета

1 д

0
Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.

Наука и технологија

Научници открили мјесто у којем жене имају веће шансе да доживе 100 година

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Дмитријев: Трампова изјава о Зеленском - историјска

21

47

Смртоносни ураган погодио Америку: 868.000 људи без струје, броје се мртви

21

37

Сутра обавезно урадите ово: Велики празник доноси ријечи које лијече

21

32

АБА лига: Пораз Игокее у Лакташима

21

15

Опрез, нова опасна превара: Лажни АИ алати краду ваше пословне налоге

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима