Опрез, нова опасна превара: Лажни АИ алати краду ваше пословне налоге

Аутор:АТВ редакција
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Интернетом вреба нова опасна превара сајбер-криминалци су направили лажне интернет странице које се представљају као асистенти умјетне интелигенције за управљање рекламним кампањама.
Сваки од ових сајтова нуди нешто другачије: „ChatGPT“ наводно припрема извјештаје о Гугл огласима, „Gemini“ омогућава управљање налозима клијената, док „Claude“ и „Perplexity“ нуде алате за планирање кампања и анализу трошкова.
Међутим, њихов циљ је увијек исти навести корисника да кликне на дугме за повезивање („Connect“) и тако споји свој Гугл, Мета, ТикТок или Окта налог.
Кликом на ово дугме отвара се прозор за пријављивање који изгледа потпуно легитимно, чак и са познатом веб-адресом попут accounts.google.com. Ипак, ријеч је о лукавој техници познатој као Browser-in-the-Browser (BitB), гдје се лажни прозор са заварантираном адресном траком приказује унутар самог преварантског сајта.
Посебност ове кампање огледа се у томе што нападач уживо прати корисничке кораке. Када жртва унесе лозинку, хакер у реалном времену покушава да се пријави на прави налог, а затим преко лажне странице тражи СМС код, потврду путем апликације за аутентификацију или одобрење Гугл пријаве. Уколико му је потребно више времена, може чак приказати обавјештење да је код погрешан и затражити нови.
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Стручњаци за безбједност сматрају да су главне мете запослени у маркетиншким агенцијама и администратори пословних налога за оглашавање. Украдени налози потом се користе за покретање преварантских кампања о трошку власника или се продају на црном тржишту.
Један од откривених лажних сајтова, museads.ai, појавио се 16. септембра 2026. године, убрзо након што је Мета представила свог АИ агента Мусе. То потврђује да нападачи изузетно брзо прилагођавају своје преваре актуелним трендовима у свијету технологије како би дјеловали што увјерљивије.
Анализе су утврдиле да иста фишинг платформа стоји и иза других интернет превара, укључујући лажне Гугл Адс захтјеве за поврат новца и лажне сајтове за запошљавање који имитирају гиганте попут Тесле, Најкија и Луи Витона, преноси Б92.
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