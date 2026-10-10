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Минић открио једну од првих ствари коју ће урадити: Ово је план за дјецу

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10.10.2026 20:32

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић нагласио је да ће једна од првих ствари коју ће урадити у мандату предсједника бити покретање активности да дјеца упознају све крајеве своје Републике.

"​То конкретно значи да млади из Херцеговине требају упознати Бањалуку и доживљавати је као свој град, а дјеца из Крајине видјети сву љепоту Посавине, Херцеговине и источног дијела Српске", рекао је Минић.

Минић је објавио ово на друштвеној мрежи "Икс", истичући важност повезивања свих регија Српске.

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Тагови :

Саво Минић

избори

Република Српска

Бања Лука

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