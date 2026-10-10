Минић открио једну од првих ствари коју ће урадити: Ово је план за дјецу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић нагласио је да ће једна од првих ствари коју ће урадити у мандату предсједника бити покретање активности да дјеца упознају све крајеве своје Републике.
"То конкретно значи да млади из Херцеговине требају упознати Бањалуку и доживљавати је као свој град, а дјеца из Крајине видјети сву љепоту Посавине, Херцеговине и источног дијела Српске", рекао је Минић.
Једна од првих ствари коју ћу урадити у мандату предсједника Републике Српске јесте покретање активности да наша дјеца упознају све крајеве своје Републике.
То конкретно значи да млади из Херцеговине требају упознати Бањалуку и доживљавати је као свој град, а дјеца из Крајине видјети сву љепоту Посавине, Херцеговине и источног дијела Српске.— Саво Минић (@minic_savo) October 10, 2026
Минић је објавио ово на друштвеној мрежи "Икс", истичући важност повезивања свих регија Српске.
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