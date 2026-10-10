Цвијановићева освојила 55.58 одсто гласова

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила је 305.911 или 55,58 одсто гласова, што је за 160.365 више у односу на кандидата СДС-а Маринка Божовића, показују најновији прелиминарни подаци Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ.
За Божовића је гласало 145.546 или 26,44 одсто бирача, а за кандидата Листе за правду и ред Небојшу Вукановића 98.909 или 17,97 одсто гласова.
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До сада су обрађени подаци са 2.045 или 98,22 одсто бирачких мјеста, док нису примљени подаци за 37 бирачких мјеста.
Важећих листића било је 550.366, неважећих празних 24.051, док је неважећих из других разлога било 4.962.
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