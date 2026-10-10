У првом плану: Ацо Станишић

Извор:
АТВ
У новом издању емисије 'У првом плану' гост је Ацо Станишић, посланик у Народној скупштини Републике Српске.
О посланичком мандату, изборним резултатима и порукама бирача, шта су приоритети источног дијела Српске, о електро-енергетском сектору, инвестицијама, од локалних проблема до републичких тема.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' понедјељак у 20 часова и 10 минута.
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