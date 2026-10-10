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У првом плану: Ацо Станишић

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Извор:

АТВ

10.10.2026 16:02
У првом плану: Ацо Станишић

У новом издању емисије 'У првом плану' гост је Ацо Станишић, посланик у Народној скупштини Републике Српске.

О посланичком мандату, изборним резултатима и порукама бирача, шта су приоритети источног дијела Српске, о електро-енергетском сектору, инвестицијама, од локалних проблема до републичких тема.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' понедјељак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Ацо Станишић

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