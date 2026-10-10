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У масовној пуцњави најмање девет погинулих: Међу њима и дјеца

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10.10.2026 15:59

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У масовној пуцњави најмање девет погинулих: Међу њима и дјеца
Фото: Envato/travelarium

Најмање девет особа, међу којима више дјеце, погинуло је у масовној пуцњави у граду Ири, у америчкој савезној држави Пенсилванија, саопштиле су данас локалне власти.

Полиција је навела да је нападач отворио јуче ватру унутар једне куће и испред ње, а да је потом преминуо од прострелне ране коју је сам себи нанио, преноси Еј-Би-Си.

Полиција је прво реаговала након што су свједоци пријавили да су видјели наоружаног мушкарца како пуца испред куће прије него што је ушао у кућу, преноси Ен-Би-Си.

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Када је полиција стигла, пронашла је двије жене које су убијене из ватреног оружја на улици.

"Ово је једна од најтежих и најпотреснијих сцена са којима су се наши полицајци и истражитељи икада суочили. Губитак живота је разоран, а околности које истражујемо дубоко су узнемирујуће", изјавио је шеф полиције Рик Лорах, преноси Глас Српске.

Истражиоци нису саопштили могући мотив напада, а околности које су претходиле пуцњави и даље се утврђују.

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Тагови :

Пенсилванија

Пуцњава

Полиција

Америка

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