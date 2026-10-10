У масовној пуцњави најмање девет погинулих: Међу њима и дјеца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најмање девет особа, међу којима више дјеце, погинуло је у масовној пуцњави у граду Ири, у америчкој савезној држави Пенсилванија, саопштиле су данас локалне власти.
Полиција је навела да је нападач отворио јуче ватру унутар једне куће и испред ње, а да је потом преминуо од прострелне ране коју је сам себи нанио, преноси Еј-Би-Си.
Полиција је прво реаговала након што су свједоци пријавили да су видјели наоружаног мушкарца како пуца испред куће прије него што је ушао у кућу, преноси Ен-Би-Си.
Хроника
Гранична полиција БиХ пронашла 41 стабло индијске конопље: Ухапшене двије особе
Када је полиција стигла, пронашла је двије жене које су убијене из ватреног оружја на улици.
"Ово је једна од најтежих и најпотреснијих сцена са којима су се наши полицајци и истражитељи икада суочили. Губитак живота је разоран, а околности које истражујемо дубоко су узнемирујуће", изјавио је шеф полиције Рик Лорах, преноси Глас Српске.
Истражиоци нису саопштили могући мотив напада, а околности које су претходиле пуцњави и даље се утврђују.
These are believed to be the two scooters involved in the likely-fatal crash on Capitol Hill: one is a Lime scooter and the other appears to be personally owned.
MPD’s Major Crash Unit has been notified and will be responding. The entire area around Pennsylvania Ave & Eight Street SE remains roped off.— The DC MD VA Live (@TheDMVLive) October 9, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму