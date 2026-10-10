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Ову грешку сви праве на Задушнице: Ево шта једино морате однијети на гробове

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10.10.2026 15:56

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Запаљене свијеће на споменику.
Фото: АТВ

Михољске задушнице падају увијек у прву суботу прије Михољдана, а у народу су познате као јесење задушнице.

„У српском народу постоје обичаји да се на Задушнице излази на гробове предака и износи храна. То је веома погрешно, али је толико укоријењено у српској култури да су и свештеници прећутно реаговали на ову појаву. Оно што је једино потребно однијети на гробове јесу свијећа, вино и жито које се приноси за жртву преминулих“, рекла је за РИНУ етнолог Снежана Ашанин.

Она додаје да се на Задушнице пшеница носи у цркву, у којој ће је свештеник освештати и прелити вином које је симбол Христове крви. Наравно, неопходна је и упаљена свијећа, која представља симбол вјечне свјетлости за наше преминуле.

„Оно што је најважније јесте да се припрема жито, у народу познато као кољиво, које се прилаже за душе мртвих. Зато то зрно пшенице представља жртву, а затим и рађање новог живота и управо је то тај бескрајни круг“, каже етнолог.

Осим Михољских, у календару Српске православне цркве постоје још и Духовске (љетне), прољећне у седмици прије почетка Великог поста те Митровске (зимске) задушнице, преноси Б92.

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Тагови :

СПЦ

задушнице

Михољске задушнице

обичаји

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