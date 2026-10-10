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Јутро кишовито, а ево шта нас очекује током дана

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10.10.2026 09:01

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Киша
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно и свјежије вријеме са пролазним падавинама.

Понегдје у Крајини и у Херцеговини биће и јачих пљускова с грмљавином и обилнијим падавинама у кратком времену.

Најмање кише очекује се на истоку и сјевероистоку, гдје ће углавном бити суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, у брдско-планинским предјелима и на југу повремено појачан јужни, на сјеверу слаб сјеверних смјерова.

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Максимална температура ваздуха од 17 до 23, у вишим предјелима од 15 степени Целзијусових.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ умјерено до претежно облачно вријеме. Киша је забиљежена понегдје на југу, сјеверним и сјеверозападним подручјима.

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