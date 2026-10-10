Јутро кишовито, а ево шта нас очекује током дана

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно и свјежије вријеме са пролазним падавинама.
Понегдје у Крајини и у Херцеговини биће и јачих пљускова с грмљавином и обилнијим падавинама у кратком времену.
Најмање кише очекује се на истоку и сјевероистоку, гдје ће углавном бити суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, у брдско-планинским предјелима и на југу повремено појачан јужни, на сјеверу слаб сјеверних смјерова.
Друштво
АМС упозорио возаче: Опрез
Максимална температура ваздуха од 17 до 23, у вишим предјелима од 15 степени Целзијусових.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ умјерено до претежно облачно вријеме. Киша је забиљежена понегдје на југу, сјеверним и сјеверозападним подручјима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
21
14
14
13
58
13
57
13
42
Тренутно на програму