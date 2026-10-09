Након више сати нормализован саобраћај у Бочцу

Аутор:АТВ редакција
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Нормализован је саобраћај на магистралном путу код Хидроелектране "Бочац" након завршеног полицијског увиђаја саобраћајне незгоде, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Саобраћајна незгода на магистралном путу Бањалука-Црна Ријека догодила се око 17.00 часова.
У овом удесу, у мјесту Сурјан, учествовала су три возила, речено је раније Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.
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