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Након више сати нормализован саобраћај у Бочцу

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09.10.2026 21:03

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Несрећа у Бочцу
Фото: Вибер

Нормализован је саобраћај на магистралном путу код Хидроелектране "Бочац" након завршеног полицијског увиђаја саобраћајне незгоде, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.

Саобраћајна незгода на магистралном путу Бањалука-Црна Ријека догодила се око 17.00 часова.

У овом удесу, у мјесту Сурјан, учествовала су три возила, речено је раније Срни у Полицијској управи Мркоњић Град.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Бочац

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