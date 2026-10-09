"Срби за Србе": Реновирана кућа осмочлане породице Милетић

Аутор:АТВ редакција
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Осмочлана породица Милетић из Гацка коначно има нормалне услове за живот а све захваљујући Хуманитарној организацији Срби за Србе. Топли дом преплавили су граја и осмјеси малишана.
"Услови су раније били тежи сада су супер. Шта је био проблем раније? Мали простор и стар намјештај", рекла је Милица Милетић.
Више од 85.000 марака коштали су радови адаптације, проширење и намјештај. Отац Боривоје прича да је кућа била у лошем стању и да је ова акција много значила . Ријечи захвалности само пљуште.
"Када је ово кренуло да се ради и када су они дошли то је било за не повјеровати. Прво као људи су доби а онда и као мајстори, колико је људи овдје пролазило и долазило, ово је за не повјеравати и завршено је све", истакао је Боривоје Милетић.
Волонтери организације Срби за Србе су увијек ту када треба. Посебно су срећни када читаву породицу учине срећном.
"Иза нас је кућа коју смо адаптирали. Читав спрат смо комплетно реновирали , опремили. Били су ту и радови на фасади и крову. Вриједност пројекта износи мало више од 85.000 марака. Ријеч је о осмочланој породици,, драго нам је да смо тај континуитет наставили", казао је волонтер Хуманитарне организације Срби за Србе Милош Аџић.
За породицу Милетић у овој Организацији су чули нажалост лошим поводом. Прије годину и по трагично је страдала шеснаестогодишња Гордана Милетић која је такође са својом породицом живјела на доњем спрату ове куће, ту су и даље њена браћа и сестре.
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