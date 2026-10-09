Завршен увиђај у стану, познато како је умро Горан Баре

Аутор:АТВ редакција
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Смрт Горана Бара потресла је музичку сцену, али и људе који су га познавали ван рефлектора и концертних бина.
Фронтмен групе "Мајке" посљедње дане провео је далеко од очију јавности, а вијест о његовом одласку затекла је и комшије у згради у којој је живео.
Станари зграде у новозагребачком Сопоту, у коју се Горан Баре недавно доселио, већи дио поподнева нису знали да је преминуо њихов драги комшија.
Полиција је обављала увиђај у подстанарском стану до касних поподневних сати, а према првим информацијама, како незванично сазнаје "Јутарњи лист", Баре је преминуо током ноћи, у сну, у свом кревету.
По завршетку увиђаја стан ће бити запечаћен, а након што је мртвозорник констатовао смрт, тијело популарног пјевача превезено је у Завод за судску медицину и криминалистику.
Иако је био једна од најупечатљивијих личности регионалне рок сцене, Баре је приватни живот углавном држао далеко од јавности.
Вијест о његовој смрти зато је посебно потресла оне који су га познавали и пратили његов живот и каријеру, а иза њега остају пјесме које су обиљежиле генерације љубитеља рокенрола.
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