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Завршен увиђај у стану, познато како је умро Горан Баре

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09.10.2026 20:17

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Рок музичар Горан Баре
Фото: Screenshot/Youtube

Смрт Горана Бара потресла је музичку сцену, али и људе који су га познавали ван рефлектора и концертних бина.

Фронтмен групе "Мајке" посљедње дане провео је далеко од очију јавности, а вијест о његовом одласку затекла је и комшије у згради у којој је живео.

Станари зграде у новозагребачком Сопоту, у коју се Горан Баре недавно доселио, већи дио поподнева нису знали да је преминуо њихов драги комшија.

Полиција је обављала увиђај у подстанарском стану до касних поподневних сати, а према првим информацијама, како незванично сазнаје "Јутарњи лист", Баре је преминуо током ноћи, у сну, у свом кревету.

По завршетку увиђаја стан ће бити запечаћен, а након што је мртвозорник констатовао смрт, тијело популарног пјевача превезено је у Завод за судску медицину и криминалистику.

Иако је био једна од најупечатљивијих личности регионалне рок сцене, Баре је приватни живот углавном држао далеко од јавности.

Вијест о његовој смрти зато је посебно потресла оне који су га познавали и пратили његов живот и каријеру, а иза њега остају пјесме које су обиљежиле генерације љубитеља рокенрола.

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Тагови :

Горан Баре

Умро Горан Баре

Група Мајке

узрок смрти

Рок музика

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