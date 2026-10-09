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Умро Горан Баре

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09.10.2026 15:14

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Хрватски рок музичар Горан Баре.
Фото: Screenshot/Youtube

Горан Баре, један од најпознатијих хрватских рок музичара и фронтмен култне групе Мајке, преминуо је у 62. години живота.

Како су за Вечерњи лист потврдили Марио Рашић и Ален Тибљаш, чланови бенда пронашли су Баретово беживотно тијело данас око 13 сати у његову стану.

Рашић и Тибљаш испричали су да су га посљедњих пет година покушавали наговорити на лијечење због здравствених проблема, али у томе нису успјели.

Баре је био једна од најважнијих и најупечатљивијих фигура хрватске рок-сцене. Као пјевач и аутор групе Мајке оставио је дубок траг пјесмама попут "Тешке боје", "Мене не занима", "Вријеме је да се крене" и "Буди поносан".

Његову каријеру обиљежили су снажни концертни наступи, препознатљив глас и бескомпромисан приступ музици, али и тешке животне борбе о којима је отворено говорио.

Крајем септембра Барету је позлило тијеком наступа у Макарској, због чега је концерт прекинут већ током прве пјесме. Бенд је потом најавио двомјесечну паузу како би се Баре могао одморити и опоравити.

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Тагови :

Умро Горан Баре

Горан Баре

музичар

Група Мајке

Рок музика

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